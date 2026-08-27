Eclipsa de Lună din 28 august schimbă destine. Ce capitol se închide, pentru fiecare zodie în parte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 20:36

28 august 2026 vine cu un eveniment astrologic important. Luna plină în Pești este însoțită de o eclipsă parțială de Lună, o combinație despre care astrologia spune că poate accelera încheierea unor etape și poate aduce la suprafață lucruri care au fost mult timp evitate.

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