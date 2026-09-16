Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Anca Alexandrescu demască tot ce alții vor să ascundă: cine a încercat să confiște protestul fermierilor și cine profită de fapt de pe urma furiei românior batjocoriți de Guvernul Bolojan?
Publicat16 sept. 2026, 17:43
Actualizat16 sept. 2026, 17:47
SursăRealitatea PLUS
În această seară, de la ora 20.55, dezvăluirile care zguduie România. Într-o ediție eveniment, a emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu demască tot ce alții vor să ascundă.
Citește și
- 17:50Ediție eveniment, diseară de la ora 20 și 55 de minute! MARIUS TUCĂ intervine în direct și spulberă jocurile de culise ale lui Bolojan și gașca lui
- 11:20Monica și Leonard Doroftei, despre povestea lor de viață, în podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS
- 10:24Care este secretul relației dintre Monica și Leonard Doroftei? Dezvăluiri în premieră la podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS
- 11:45Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus, despre provocarea de a cuceri cele 7 vârfuri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News