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Politica· 2 min citire

Ion Cristoiu, în platou la Realitatea PLUS: „Miruță ar putea veni la puterea USR. Fritz nu va avea susținere!”

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 19:02
Actualizat16 sept. 2026, 19:04
SursăRealitatea PLUS

Jurnalistul Ion Cristoiu a analizat, în direct la Realitatea PLUS, situația din USR și evoluția liderilor formațiunii. Jurnalistul a vorbit despre Dominic Fritz, Radu Miruță și Ilie Bolojan, pornind de la influența pe care o poate avea exercitarea unei funcții asupra unui politician.

Ion Cristoiu: „După ce nu va mai avea funcție, Fritz nu va avea susținerea USR!”

În analiza sa, Ion Cristoiu a făcut o comparație între Dominic Fritz și Ilie Bolojan și a afirmat că aceștia ar trebui evaluați și în afara funcțiilor pe care le dețin.

„Am văzut și eu podcastul acela și mi s-a părut că el nu are nicio treabă cu ceea ce se întâmplă.

Și în cazul lui și în cazul lui Bolojan, trebuie să vedem ce vor face fără funcții. În momentul de față, atât în cazul lui Bolojan, cât și în cazul lui Fritz, nu avem cum să eliminăm din aprecierea lor influența funcției pe care o dețin. Pe Bolojan îl vom vedea atunci când va fi în opoziție, când va trebui să se roage de presă să-l cheme, când va trebui să meargă prin țară și nu va mai fi premier, când nu va mai avea friptură, nu mai are ce să dea.

Și cei doi vor pierde, probabil, și frâiele partidelor sau ale alianțelor din care fac parte.

Eu vorbesc ca politician. Nici în cazul lui Fritz, nici în cazul lui Miruță nu am experiența pe care o are Bolojan în afara funcției. Nu știu cum se vor descurca. Dar faptul că Fritz a spus prostia aceea arată că nu este bun în politică. Măi, trebuia să spui tu de unde ia bani?

Este clar că îl vom vedea pe Dominic Fritz ce va face după ce nu va mai fi primar, deși acolo...solidaritatea aia USR se va duce...când nu va mai fi.

Cine ar putea să fie în locul lui Fritz? Eu îl văd pe domnul Miruță. De ce domnul Miruță? Pentru că este, să spunem așa, cel mai PSD-ist, USR-ist. Este și simpatic. Mie îmi place de el.

A reușit ca și Lasconi... să scoată partidul acesta din bula aceea în care se afla.

Ascultați-mă, pentru că este foarte interesant. Să vedem ce se întâmplă după 30 septembrie.

Este PSD-ist în sens pozitiv!”, a declarat jurnalistul Ion Cristoiu, invitat în platou la Realitatea PLUS.

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