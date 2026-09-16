Ion Cristoiu, în platou la Realitatea PLUS: „Miruță ar putea veni la puterea USR. Fritz nu va avea susținere!”

Publicat 16 sept. 2026, 19:02 Actualizat 16 sept. 2026, 19:04 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalistul Ion Cristoiu a analizat, în direct la Realitatea PLUS, situația din USR și evoluția liderilor formațiunii. Jurnalistul a vorbit despre Dominic Fritz, Radu Miruță și Ilie Bolojan, pornind de la influența pe care o poate avea exercitarea unei funcții asupra unui politician.

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