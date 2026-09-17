AUR, în calculele PSD pentru viitorul Guvern. Marian Neacșu: „Discuții putem să facem cu toată lumea”

PSD merge la consultările cu Nicușor Dan cu propunerea Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și susține varianta unui guvern politic, condus de PSD sau construit în jurul partidului. Marian Neacșu spune că social-democrații pot purta discuții cu toate formațiunile, inclusiv cu AUR.
PSD merge la consultările cu Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu drept propunere pentru funcția de premier. Social-democrații vor un guvern politic, cu premier PSD sau o formulă de guvern construită în jurul partidului, poziție susținută și de Marian Neacșu. Varianta „Sorin Grindeanu premier” a fost prezentată drept propunerea cu care social-democrații merg la discuțiile pentru viitorul Executiv.
Marian Neacșu: Guvern politic, cu premier PSD sau guvern în jurul PSD
Marian Neacșu a arătat că mandatul cu care PSD intră în discuții este cel stabilit la Sinaia. În privința formulei de guvernare, liderul social-democrat a respins varianta unui guvern independent și a indicat clar opțiunea pentru un Executiv politic, condus de PSD sau format în jurul partidului.
„Guvern politic, cu premier PSD sau cu guvern în jurul PSD.”
În cazul în care această variantă nu se va concretiza, Marian Neacșu nu a avansat deocamdată un alt scenariu și a spus că PSD așteaptă mai întâi desfășurarea negocierilor.
„Haideți să vedem că nu se întâmplă.”
PSD așteaptă nominalizarea înaintea calculelor pentru cele 233 de voturi
În ceea ce privește obținerea celor 233 de voturi, Marian Neacșu a evitat să spună cât de aproape se află PSD de acest prag și a indicat că primul moment decisiv va fi nominalizarea pentru funcția de premier. Liderul social-democrat a transmis că negocierile vor fi construite pas cu pas, după această etapă.
„Haideți să așteptăm nominalizarea, că fiecare drum tot cu primul pas începe.”
Marian Neacșu a mai spus că negociatorii PSD nu au fost activați doar în această perioadă, ci sunt implicați permanent în discuțiile politice.
„Îs activați toată perioada.”
Marian Neacșu ia în calcul discuțiile cu AUR
Marian Neacșu s-a referit și la AUR, în contextul discuțiilor despre viitoarea formulă de guvernare. Liderul PSD a reiterat poziția pe care spune că a exprimat-o și anterior, potrivit căreia nu consideră AUR un partid extremist, și a precizat că social-democrații pot discuta cu toate formațiunile. Declarația sa lasă astfel deschisă posibilitatea negocierilor și cu AUR.
„Deci faptul că AUR nu este un partid extremist am spus-o și eu cu nu multă vreme în urmă, și destul de des. Discuții putem să facem cu toată lumea.”