AUR, în calculele PSD pentru viitorul Guvern. Marian Neacșu: „Discuții putem să facem cu toată lumea”

Publicat 17 sept. 2026, 08:11 Sursă Realitatea PLUS

PSD merge la consultările cu Nicușor Dan cu propunerea Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și susține varianta unui guvern politic, condus de PSD sau construit în jurul partidului. Marian Neacșu spune că social-democrații pot purta discuții cu toate formațiunile, inclusiv cu AUR.

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