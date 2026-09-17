AUR, „jucător foarte important” în Parlament. Ciprian Ciucu: „Pe situații punctuale, poți avea discuții”

Ciprian Ciucu spune că AUR este un jucător politic important, având un număr mare de parlamentari, și admite că PNL poate purta discuții cu formațiunea pentru voturi punctuale care ar putea debloca anumite situații. Liderul liberal exclude însă, în acest moment, perspectiva unei coaliții de guvernare PNL-AUR, despre care spune că este „foarte puțin probabilă”, conform Realitatea PLUS.
Ciprian Ciucu spune că AUR nu poate fi scos din ecuația politică atunci când sunt căutate soluții pentru deblocarea unor situații în Parlament. Liderul PNL consideră formațiunea condusă de George Simion „un jucător foarte important”, tocmai prin numărul mare de parlamentari pe care îi are, și admite că pot exista discuții pentru susținerea unor voturi punctuale. Poziția exprimată de Ciucu vine în contextul în care și lideri AUR au declarat recent că sunt deschiși dialogului politic dacă sunt invitați oficial la negocieri.
Ciprian Ciucu: AUR este „un jucător foarte important”
Ciprian Ciucu a subliniat greutatea pe care AUR o are în actuala configurație parlamentară și a arătat că numărul mare de mandate face ca formațiunea să conteze în calculele politice.
„...un jucător foarte important, pentru că au un număr mare de parlamentari, cu siguranță.”
În ceea ce privește relația celorlalte partide cu AUR, liderul liberal a amintit că și PSD ar fi avut discuții cu formațiunea condusă de George Simion. La rândul său, Ilie Bolojan a discutat cu liderul AUR, însă Ciucu spune că acea întâlnire nu ar fi avut drept obiectiv formarea unui guvern.
„Nu știu dacă poate fi ignorat de către PSD, pentru că, din câte știu, PSD a dus niște discuții și cu AUR. (...) Da, dar nu pentru formarea unui guvern.”
Ciucu: „Noi suntem incompatibili cu AUR”
Ciprian Ciucu spune însă că, din perspectiva unei alianțe politice stabile, diferențele dintre PNL și AUR rămân importante. Între cele două partide nu vede, în acest moment, baza necesară pentru asumarea unui program comun de guvernare.
„Noi suntem incompatibili cu AUR.”
Această poziție nu exclude însă dialogul parlamentar. Ciucu face o diferență între o coaliție de guvernare și voturile care pot apărea punctual în Parlament, atunci când este nevoie de o majoritate pentru adoptarea unei măsuri sau pentru ieșirea dintr-un blocaj.
„Pe situații punctuale, poți avea discuții și e normal să ai discuții”
Liderul liberal admite că PNL și AUR pot ajunge să discute și să voteze în aceeași direcție atunci când există obiective punctuale. În opinia sa, astfel de înțelegeri conjuncturale nu înseamnă automat formarea unei alianțe între cele două partide.
„Sunt anumite voturi conjuncturale, care să ducă la anumite rezultate, să deblocheze situații. În acea situație, pe situații punctuale, poți avea discuții și e normal să ai discuții.”
Declarația deschide astfel posibilitatea unor negocieri între PNL și AUR pentru anumite voturi din Parlament, mai ales într-un context în care formarea unei majorități și ieșirea din blocajul politic depind de negocierile dintre partidele parlamentare.
O coaliție PNL-AUR, „foarte puțin probabilă”
Ciprian Ciucu trasează însă o limită clară între colaborarea punctuală și o eventuală intrare la guvernare alături de AUR. Dacă voturile pe anumite proiecte sau pentru deblocarea unor situații pot fi discutate, liderul PNL spune că asumarea unui program comun de guvernare este o variantă foarte greu de imaginat în acest moment.
„Dar în ceea ce presupune asumarea unui program comun de guvernare și a face în acest moment o coaliție de guvernare este foarte puțin probabil.”
În ceea ce privește scenariul în care voturile AUR ar putea ajuta la instalarea unui guvern susținut de PNL, Ciprian Ciucu nu a respins categoric ideea, dar a precizat că nu analizase până atunci o asemenea variantă.
„Uite că nu m-am gândit la asta.”