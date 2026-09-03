CET Govora se închide, sute de oameni rămân fără loc de muncă. George Simion s-a dus în mijlocul angajaților

Publicat 3 sept. 2026, 20:15 Actualizat 3 sept. 2026, 20:16 Sursă Realitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, a mers în Râmnicu Vâlcea, unde s-a întâlnit cu angajați ai Centralei Electrice de Termoficare Govora, furnizorul de agent termic al municipiului, care își încheie activitatea după aproape 70 de ani de funcționare. Oamenii sunt îngrijorați de pierderea locurilor de muncă, în condițiile în care închiderea centralei afectează și activitatea bazinelor carbonifere din județul Vâlcea.

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