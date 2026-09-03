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Politica· 1 min citire
CET Govora se închide, sute de oameni rămân fără loc de muncă. George Simion s-a dus în mijlocul angajaților
Publicat3 sept. 2026, 20:15
Actualizat3 sept. 2026, 20:16
SursăRealitatea PLUS
Președintele AUR, George Simion, a mers în Râmnicu Vâlcea, unde s-a întâlnit cu angajați ai Centralei Electrice de Termoficare Govora, furnizorul de agent termic al municipiului, care își încheie activitatea după aproape 70 de ani de funcționare. Oamenii sunt îngrijorați de pierderea locurilor de muncă, în condițiile în care închiderea centralei afectează și activitatea bazinelor carbonifere din județul Vâlcea.
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