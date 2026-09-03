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Politica· 1 min citire

CET Govora se închide, sute de oameni rămân fără loc de muncă. George Simion s-a dus în mijlocul angajaților

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 20:15
Actualizat3 sept. 2026, 20:16
SursăRealitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, a mers în Râmnicu Vâlcea, unde s-a întâlnit cu angajați ai Centralei Electrice de Termoficare Govora, furnizorul de agent termic al municipiului, care își încheie activitatea după aproape 70 de ani de funcționare. Oamenii sunt îngrijorați de pierderea locurilor de muncă, în condițiile în care închiderea centralei afectează și activitatea bazinelor carbonifere din județul Vâlcea.

Muncitor: Anticipate! Dat jos, suspendat!

Angajata CET: Pentru Nicușor nu există nico lege? Îl lăsați să facă ce vrea cu noi?

George Simion: Nu are termene, nu are legi, nu respectă, anulează alegerile, fac ce vor ei.

Angajata CET: Să deschidă în altă parte, creează locuri de muncă la oameni!

Angajata CET: Noi suntem pe Vâlcea, suntem un oraș mort! Suntem toți disperați că nu avem locuri de muncă!

George Simion: Întrebarea oamenilor este: dacă se va porni CET-ul nou, de ce nu li s-au prelungit contractele de muncă? De ce sunt ca aruncați în prag de iarnă în stradă, fără plăți compensatorii, fără un viitor? În mod normal trebuia să li se continue locul de muncă până se dădea drumul la CET-ul nou și să se continue tot cu acești oameni.

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