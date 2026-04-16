O defecțiune tehnică majoră a paralizat joi seară sistemul de alimentare cu oxigen al Spitalului Pantelimon din București, generând o situație de maximă urgență. Conform unor surse judiciare citate de News.ro, cauza incidentului nu este o eroare de sistem, ci un act criminal: o persoană necunoscută ar fi sustras o țeavă din instalația de alimentare. Până în acest moment, autorul furtului nu a fost identificat, poliția demarând cercetări ample la fața locului.

Mobilizare de urgență pentru salvarea pacienților

În timp ce echipa tehnică încearcă să remedieze avaria, presiunea pe personalul medical este uriașă. Sursele din cadrul spitalului indică faptul că medicii și asistenții sunt nevoiți să asigure oxigenarea manuală a pacienților aflați în stare critică pentru a-i menține în viață.

Pentru a preveni o tragedie, Ministerul Sănătății a solicitat sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU). La unitatea medicală a fost direcționată imediat o autospecială dotată cu rezerve de oxigen, transportând 13 butelii de diverse capacități (10 și 5 litri) pentru a suplini necesarul imediat.

Autoritățile promit o remediere rapidă

Reprezentanții Ministerului Sănătății au dat asigurări că echipa de intervenție lucrează contra cronometru, estimând că defecțiunea tehnică va fi remediată într-un timp scurt. Cu toate acestea, incidentul ridică semne de întrebare grave privind securitatea infrastructurii critice din spitalele bucureștene, în contextul în care un act de vandalism a reușit să pună în pericol zeci de vieți într-un interval de câteva minute.

Poliția Capitalei analizează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a identifica persoana care a sustras componentele din cupru ale instalației.

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

La adresă s-au deplasat și echipaje de pompieri, care au acționat pentru închiderea robineților rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului.

În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei.

Menționăm că, în acest moment, activitățile sunt în dinamică”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Capitalei.