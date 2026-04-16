Accident mortal în Cluj: un motociclist a murit după ce a pierdut controlul vehiculului

Accident rutier
Un grav accident rutier s-a produs joi, 16 aprilie 2026, pe centura Vâlcele-Apahida, în județul Cluj, în apropierea localității Pata. Un motociclist și-a pierdut viața în urma impactului, în condiții care urmează să fie stabilite de anchetatori.

Intervenție de urgență la fața locului

La locul tragediei au intervenit de urgență echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Salvatorii au găsit victima - un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani - în stare de inconștiență, cu multiple traumatisme. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul.

Accident fără alte vehicule implicate

Potrivit primelor informații, în accident a fost implicată doar motocicleta condusă de victimă. Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia nu sunt, deocamdată, clare.

Polițiștii au intervenit pentru a dirija circulația și au instituit măsuri de deviere a traficului în zonă, unde s-au format blocaje semnificative. Șoferii sunt sfătuiți să evite sectorul de drum și să aleagă rute alternative.

O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.