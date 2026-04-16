Intervenție de urgență la fața locului

La locul tragediei au intervenit de urgență echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Salvatorii au găsit victima - un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani - în stare de inconștiență, cu multiple traumatisme. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul.

Accident fără alte vehicule implicate

Potrivit primelor informații, în accident a fost implicată doar motocicleta condusă de victimă. Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia nu sunt, deocamdată, clare.

Polițiștii au intervenit pentru a dirija circulația și au instituit măsuri de deviere a traficului în zonă, unde s-au format blocaje semnificative. Șoferii sunt sfătuiți să evite sectorul de drum și să aleagă rute alternative.

O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.