Flagrant și percheziții de amploare

Ancheta a cunoscut un moment-cheie pe 30 martie 2026, când polițiștii au prins în flagrant doi bărbați suspectați în dosar. Unul dintre aceștia a fost surprins în timp ce se aproviziona cu bijuterii din aur de la un cetățean turc.

În paralel, oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții domiciliare, în cadrul cărora au fost ridicate cantități importante de aur și sume de bani.

Cantități impresionante de aur, fără proveniență clară

Potrivit anchetatorilor, în urma descinderilor au fost descoperite:

aproximativ 17 kilograme de bijuterii din aur nemarcate sau marcate necorespunzător

circa 11 kilograme de aur a căror proveniență nu a putut fi justificată

peste 33.000 de lei și 8.000 de euro

În total, cantitatea de aur ridicată depășește 28 de kilograme.

Rețea extinsă și distribuție prin curier

Investigațiile arată că, în perioada 2025 – 2026, patru persoane – trei bărbați și o femeie – ar fi dezvoltat o rețea bine organizată de aprovizionare și distribuție a bijuteriilor din aur.

Produsele erau trimise către clienți din întreaga țară prin intermediul firmelor de curierat. În doar un an, suspecții ar fi efectuat aproximativ 1.700 de livrări.

Acuzații grave de proxenetism

Pe lângă contrabanda cu aur, ancheta a scos la iveală și activități de proxenetism. Unul dintre suspecți este acuzat că ar fi facilitat practicarea prostituției, punând la dispoziție locații din București și obținând beneficii financiare din această activitate.

Persoanele vizate au fost conduse la audieri, iar pe numele lor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, acestea urmează să fie prezentate în fața magistraților cu propuneri de măsuri preventive.

În continuarea investigațiilor, polițiștii au efectuat noi percheziții pe 31 martie 2026, atât în București, cât și în județele Călărași, Ilfov și Galați.

Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, iar ancheta vizează infracțiuni de contrabandă calificată și proxenetism.

Autoritățile continuă strângerea probelor pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.