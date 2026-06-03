Criminalul din Iași scapă de închisoarea pe viață chiar din cauza violenței atacului. Judecătorii au exclus premeditarea invocând „dezorganizarea emoțională”

Sursă: Realitatea.net

Ahmed Sami el-Bourkadi, studentul de origine marocană-canadiană condamnat pentru uciderea prietenului său Youssef J. și a iubitei acestuia, Vanesa B., a obținut o reducere a pedepsei în dosarul dublei crime din Iași.

Curtea de Apel Târgu Mureș a modificat sentința pronunțată inițial de Tribunalul Iași și l-a condamnat definitiv la 29 de ani de închisoare. Decizia instanței de apel vine după ce Tribunalul Iași îl condamnase inițial la închisoare pe viață, considerând că brutalitatea atacului și numărul mare de lovituri de cuțit justifică pedeapsa maximă.

Judecătorii de la Târgu Mureș au avut însă o interpretare diferită. Potrivit motivării, cele peste 50 de lovituri de cuțit au fost considerate o dovadă de „dezorganizare emoțională” și „lipsă de sânge rece”, ceea ce a dus la excluderea premeditării.

Dubla crimă a avut loc în decembrie 2021

Crimele s-au petrecut pe 8 decembrie 2021, într-o casă închiriată din cartierul ieșean Moara de Vânt. Potrivit anchetatorilor, Ahmed Sami el-Bourkadi consumase împreună cu prietenul său, Youssef J., vodcă, narghilea și protoxid de azot. La un moment dat, Youssef i-a făcut o fotografie studentului marocan într-o stare de confuzie provocată de substanțe și a trimis imaginea unui prieten pentru amuzament.

Anchetatorii spun că reacția lui el-Bourkadi a fost extrem de violentă. Acesta și-ar fi înjunghiat prietenul de aproximativ 20 de ori și pe iubita acestuia, Vanesa B., de peste 30 de ori. După atac, tânărul ar fi încercat să șteargă urmele incendiind locuința. Focul s-a stins însă rapid. Potrivit anchetei, una dintre victime a murit intoxicată cu fum.

Judecătorii au reținut că Ahmed Sami el-Bourkadi a acționat haotic după comiterea crimelor. Acesta s-a rănit la mână în timpul atacului și a mers la spital chiar în aceeași noapte. Ulterior, s-a întors la locul faptei și a furat mai multe obiecte de valoare redusă, printre care telefoane și căști, conform Ziarul de Iași.

Anchetatorii au stabilit și că studentul a folosit cardul uneia dintre victime pentru a-și reîncărca telefonul și pentru a cumpăra mâncare de la McDonald’s. De asemenea, acesta a păstrat pantofii murdari de funingine provenită din casa incendiată până în momentul arestării.

Instanța a respins varianta „celor doi albanezi”

În timpul procesului, avocații lui el-Bourkadi au încercat să susțină că autorii crimelor ar fi fost „doi albanezi”. Apărarea a invocat inclusiv existența unei pisici mutilate găsite la fața locului și prezența unor mandarine și brioșe pe terasă, argumentând că victimele ar fi rămas în viață după plecarea clientului lor. Judecătorii au respins însă aceste argumente, considerându-le speculative în raport cu probele ADN și urmele de pași care îl indicau direct pe studentul marocan.

Ahmed Sami el-Bourkadi a primit pedeapsa maximă de 25 de ani pentru omor, la care s-au adăugat condamnări pentru distrugere, furt și infracțiuni informatice. În final, instanța a stabilit o pedeapsă rezultantă de 29 de ani de închisoare. Din pedeapsă vor fi scăzuți aproximativ patru ani și jumătate petrecuți deja în arest, din decembrie 2021 până în prezent. Decizia Curții de Apel Târgu Mureș este definitivă.