Salvare emoționantă în București: zece boboci de rață, recuperați din trafic în ultimul moment

Sursă: Realitatea.net

O intervenție rapidă a autorităților și a unui cetățean vigilent a prevenit o tragedie în București, unde zece boboci de rață sălbatică au fost salvați din mijlocul traficului intens. Micile păsări rătăceau printre mașini, expuse unui pericol major.

Puii, în pericol printre mașini

Potrivit Poliției Locale a Municipiului București, incidentul s-a petrecut în zona de nord a Capitalei. Cei zece boboci, abia ieșiți din ou, se deplasau dezorientați printre autoturisme, riscând să fie loviți în orice moment.

Reprezentanții instituției au descris situația ca fiind una critică: puii erau vulnerabili , iar traficul intens le punea viața în pericol.

Salvarea a fost posibilă datorită unei femei care a observat situația și a acționat imediat. Aceasta a reușit să prindă bobocii și să-i scoată din trafic înainte de sosirea echipajelor.

Ulterior, polițiștii de la serviciul pentru protecția animalelor au intervenit și au preluat puii în siguranță.

Transportați într-un centru specializat

Bobocii au fost duși la Fundația Visul Luanei, unde vor primi îngrijirea necesară până când vor putea fi eliberați în mediul natural.

Specialiștii se vor ocupa de hrănirea și protejarea lor, astfel încât să se dezvolte corespunzător și să poată supraviețui în sălbăticie.

Autoritățile au transmis mulțumiri persoanei care a intervenit și au lansat un apel către cetățeni să semnaleze situațiile în care animalele sunt în pericol.

În astfel de cazuri, bucureștenii pot suna la numărul dedicat intervențiilor pentru animale aflate în dificultate, contribuind astfel la salvarea acestora.