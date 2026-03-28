Un curier român a furat pisica unei familii. Ar putea sta ani buni la închisoare după incident

Sursă: Realitatea PLUS

Caz halucinant în Marea Britanie în care este implicat un român! Acesta lucra ca șofer la una dintre cele mai mari companii din lume și este acuzat că a furat pisica unei familii, după ce a livrat un colet.

Totul a fost filmat de camerele de supraveghere ale casei.

Un român a fost prins când fura pisica unei familii în Marea Britanie

Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, după ce proprietarii le-au postat într-o încercare disperată de a-și găsi animalul de companie.

Curierul român de 42 de ani le-a transmis acestora un mesaj în care le-a spus că animalul lor de companie este la el.

După doar câteva ore de la postarea clipului, polițiștii britanici l-au identificat și l-au arestat.

Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața instanței și riscă să stea ani buni în spatele gratiilor.