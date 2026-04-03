Scandal internațional: o influenceriță, criticată dur după ce un elefant vopsit roz pentru o ședință foto a murit

Un caz controversat a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce o influenceriță a folosit un elefant vopsit în roz pentru o ședință foto. Imaginile au devenit virale, iar ulterior s-a aflat că animalul a murit, declanșând un val de indignare și acuzații de cruzime.

Fotografiile virale care au provocat revoltă

Protagonista scandalului este Julia Buruleva, o fotografă stabilită în Barcelona. Aceasta a realizat o ședință foto în Jaipur, unde un elefant în vârstă de aproximativ 65 de ani a fost vopsit complet în roz.

Imaginile, publicate inițial pe rețelele sociale, o arată pe influenceriță, la rândul ei acoperită cu vopsea roz, pozând pe animal într-un decor ce pare a fi un templu abandonat. Deși fotografiile au fost realizate în urmă cu câteva luni, ele au devenit recent virale, atrăgând critici dure din partea internauților.

Reacții dure din partea activiștilor pentru animale

Organizațiile și activiștii pentru protecția animalelor au condamnat ferm gestul, acuzând-o pe fotografă de tratament inadecvat și lipsă de respect față de animal.

Criticii susțin că folosirea unui elefant în astfel de scopuri, mai ales prin vopsirea acestuia, ridică serioase semne de întrebare privind bunăstarea sa.

Explicațiile oferite de influenceriță

În urma valului de reacții negative, Julia Buruleva a declarat că substanța utilizată pentru colorarea elefantului a fost non-toxică și naturală.

Aceasta a precizat că vopseaua a fost aplicată pentru o perioadă scurtă și că întreaga ședință foto s-a desfășurat sub supravegherea îngrijitorului animalului, responsabil de starea sa de sănătate.

Elefantul a murit la scurt timp după ședința foto

Potrivit proprietarului animalului, elefantul - pe nume Chanchal - avea 65 de ani și nu mai era folosit pentru activități turistice. Acesta a murit în luna februarie, la câteva luni după realizarea fotografiilor.

Nu există, deocamdată, o legătură oficial confirmată între ședința foto și decesul animalului, însă cazul a alimentat controversele.

Anchetă oficială în India

Autoritățile din Rajasthan au demarat o investigație pentru a stabili dacă au fost respectate normele privind protecția animalelor și dacă au fost obținute toate autorizațiile necesare pentru desfășurarea ședinței foto.

Ancheta vizează inclusiv condițiile în care a fost folosit animalul și impactul asupra sănătății acestuia.