Inflație-record în Statele Unite. Scumpirile au atins maximul ultimilor 3 ani

Inflația anuală din Statele Unite a urcat în aprilie la 3,8%, cel mai ridicat nivel din mai 2023, pe fondul șocului energetic provocat de războiul din Iran. Potrivit datelor oficiale, creșterea a depășit prognoza de 3,7% și marchează un salt semnificativ față de 3,3% înregistrat în martie.

Specialiștii explică faptul că aproape 40% din avansul indicelui prețurilor de consum provine din scumpirea accelerată a petrolului, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la criză globală a carburanților, arată o analiză a agenției iordaniane Roya News , una dintre cele mai urmărite surse de informare din Orientul Mijlociu.

Prețul benzinei în America a crescut cu 28,4% față de anul trecut, atingând cel mai ridicat nivel de după iulie 2022.

Biletele de avion au înregistrat o creștere anuală de 20,7%, companiile aeriene transferând costul jet fuel către pasageri.

Cel mai grav este că, potrivit analiștilor americani, este pentru prima dată în ultimii trei ani când scumpirile au anulat complet creșterile salariale, adăugând aproximativ 75 de dolari pe lună la cheltuielile unei gospodării.

De altfel, chiar președintele Donald Trump a declarat într-un interviu pentru CBS News că intenționează să suspende taxa federală pe benzină „pentru o perioadă limitată”, astfel încât să scadă presiunea asupra consumatorilor.

Economiștii sunt însă sceptici, pentru că măsura ar vlăgui și mai mult bugetul, în condițiile în care oferta globală rămâne blocată de tensiunile din Golful Persic.