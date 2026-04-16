Focul a pornit în podul casei și s-a extins rapid la nivelul acoperișului, unde flăcările s-au manifestat violent. Existau riscuri reale ca incendiul să se propage la construcțiile din apropiere, inclusiv la o anexă gospodărească și la solarul unui vecin.

Intervenție rapidă a pompierilor

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Bolintin Deal și Secției Mihăilești, care au acționat cu patru autospeciale de stingere și o cisternă. În sprijin au venit și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, dar și echipe ale furnizorului de energie electrică și poliția.

Intervenția promptă a forțelor a fost esențială pentru limitarea incendiului și prevenirea extinderii acestuia la alte proprietăți.

Pagube importante, dar fără victime

În urma incendiului, acoperișul locuinței a fost distrus pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. De asemenea, flăcările au afectat tavanele, pereții și mai multe bunuri din interiorul casei.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Primele concluzii ale pompierilor indică drept cauză probabilă a izbucnirii incendiului un scurtcircuit electric.

Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.