Trump spune că SUA ar trebui să preia uraniul îmbogățit al Iranului: „M-aș simți mai bine dacă l-aș avea. Am putea bombarda din nou!”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite ar trebui să recupereze uraniul îmbogățit al Iranului și a sugerat că Washingtonul ar putea lansa noi atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News, înregistrat la Beijing, unde liderul american se află într-o vizită oficială. Întrebat despre programul nuclear iranian și despre stocurile de uraniu îmbogățit ale Teheranului, Donald Trump a spus că și-ar dori ca acestea să ajungă sub control american.

„Aș prefera să-l am. M-aș simți mai bine dacă l-aș avea (...), dar cred că este mai degrabă o chestiune de relații publice decât de orice altceva”, a declarat președintele american.

Trump a făcut apoi referire la posibilitatea unor noi lovituri militare împotriva Iranului.

Donald Trump amenință că va bombarda din nou Iranul

„Ceea ce am putea face este să bombardăm din nou”, a adăugat acesta.

În ultimele luni, Donald Trump a avut mai multe poziții diferite în legătură cu uraniul îmbogățit al Iranului. În unele declarații, liderul american a susținut că stocurile iraniene ar fi inaccesibile, fiind îngropate sub dărâmăturile provocate de atacurile asupra instalațiilor nucleare. În alte momente, Trump a afirmat că este suficient ca aceste facilități să fie monitorizate de la distanță, conform Reuters.com.

Tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate după atacurile lansate de Statele Unite în 2025 asupra unor obiective nucleare iraniene și pe fondul negocierilor dificile privind programul nuclear al Iranului.