Rusia anunță că a doborât patru drone care se îndreptau spre Moscova
Drone
Sistemele de apărare antiaeriană ale Rusiei au intervenit în noaptea de joi spre vineri pentru a respinge mai multe atacuri cu drone deasupra Moscovei și a regiunii Iaroslavl, au anunțat autoritățile ruse.
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a transmis că patru drone care se îndreptau spre capitala Rusiei au fost doborâte, iar echipele de urgență au fost trimise în zonele vizate.
Noi atacuri după incidentele din această săptămână
Atât Moscova, cât și regiunea Iaroslavl au mai fost ținte ale unor atacuri cu drone și la începutul acestei săptămâni.
Cele două zone sunt importante pentru infrastructura energetică a Rusiei, motiv pentru care autoritățile tratează astfel de incidente cu un nivel ridicat de alertă. Până în acest moment, oficialii ruși nu au anunțat dacă au existat victime sau pagube materiale în urma atacurilor, conform Reuters.
Citește și:
- 09:29 - Fostul prinț Andrew, anchetat pentru presupuse infracțiuni sexuale la reședința regală
- 08:04 - Panică și revoltă în Congo: localnici au incendiat un centru de tratament pentru Ebola. Care a fost cauza
- 07:42 - Emiratele arabe accelerează ruta alternativă la Ormuz: noua conductă petrolieră, realizată aproape pe jumătate
- 07:36 - Lukașenko, după exercițiile Rusia-Belarus: „Nu amenințăm pe nimeni, dar avem arme nucleare și suntem pregătiți” - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News