Rusia anunță că a doborât patru drone care se îndreptau spre Moscova

Sistemele de apărare antiaeriană ale Rusiei au intervenit în noaptea de joi spre vineri pentru a respinge mai multe atacuri cu drone deasupra Moscovei și a regiunii Iaroslavl, au anunțat autoritățile ruse.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a transmis că patru drone care se îndreptau spre capitala Rusiei au fost doborâte, iar echipele de urgență au fost trimise în zonele vizate.

Noi atacuri după incidentele din această săptămână

Atât Moscova, cât și regiunea Iaroslavl au mai fost ținte ale unor atacuri cu drone și la începutul acestei săptămâni.

Cele două zone sunt importante pentru infrastructura energetică a Rusiei, motiv pentru care autoritățile tratează astfel de incidente cu un nivel ridicat de alertă. Până în acest moment, oficialii ruși nu au anunțat dacă au existat victime sau pagube materiale în urma atacurilor, conform Reuters.