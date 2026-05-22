Fostul prinț Andrew, anchetat pentru presupuse infracțiuni sexuale la reședința regală

Sursă: Realitatea.net

Poliția britanică desfășoară o anchetă amplă care îl vizează pe Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew, în urma informațiilor apărute în dosarele Epstein publicate în Statele Unite. Ancheta vizează presupuse infracțiuni sexuale, dar și alte posibile fapte conexe.

Potrivit unor surse apropiate investigației, detectivii din cadrul Thames Valley Police încearcă să identifice și să discute cu o femeie care susține că ar fi fost dusă în anul 2010 la reședința lui Andrew din Windsor „în scopuri sexuale”.

Anchetatorii fac apel și către alte posibile victime sau martori să ofere informații care ar putea ajuta în desfășurarea investigației.

Dosarele Epstein au dus la deschiderea investigației

Ancheta a fost deschisă după publicarea unor documente FBI legate de Jeffrey Epstein, finanțistul american condamnat pentru exploatarea sexuală a minorilor.

Conform informațiilor apărute în presa britanică și americană, documentele ar sugera că fostul prinț Andrew ar fi transmis informații guvernamentale și comerciale sensibile către Epstein în perioada în care ocupa funcția de trimis comercial al guvernului britanic.

Andrew Mountbatten-Windsor respinge toate acuzațiile și susține că nu a comis nicio faptă ilegală.

Poliția verifică inclusiv posibile abuzuri de funcție

În urmă cu trei luni, polițiștii au făcut percheziții la noua locuință a fostului prinț din Norfolk, chiar în ziua în care acesta împlinea 66 de ani.

Ulterior, el a fost audiat sub suspiciunea de „misconduct in public office”, o infracțiune din legislația britanică ce poate include abuz de funcție publică, fraudă, corupție sau obstrucționarea justiției.

Surse apropiate anchetei spun că investigația este mult mai amplă decât s-a crezut inițial.

„Oamenii cred că analizăm doar infracțiuni financiare, însă ancheta este mult mai amplă. Infracțiunea de misconduct in public office poate include fapte sexuale, fraudă, corupție sau obstrucționarea justiției”, a declarat o sursă citată de presa britanică.

Ancheta ar putea dura luni de zile

Autoritățile britanice au transmis că investigația este în desfășurare și că echipe specializate analizează un volum mare de informații primite atât de la public, cât și din alte surse oficiale.

„Echipa noastră de detectivi experimentați lucrează meticulos printr-o cantitate semnificativă de informații. Suntem dedicați unei anchete complete și vom urma toate direcțiile rezonabile”, a declarat Oliver Wright, asistent-șef al poliției Thames Valley.

În paralel, anchetatorii încearcă să obțină versiuni complete și necenzurate ale dosarelor Epstein, considerate importante pentru evoluția anchetei.