MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Olanda. Se prelungesc controalele la frontieră până în toamnă

Românii care călătoresc în Țările de Jos trebuie să se aștepte la verificări suplimentare la intrarea în țară, după ce autoritățile olandeze au decis să prelungească controalele la frontierele interne până la 30 septembrie 2026.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare oficială și le recomandă românilor să aibă asupra lor documente de călătorie valabile. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile olandeze, controalele sunt selective și se desfășoară în funcție de evaluările de risc. Acestea pot include filtre fixe pe drumurile de acces, controale mobile în trafic, verificări în trenurile internaționale și controale la sosirea pe aeroport pentru zborurile venite din alte state Schengen.

Ce documente trebuie să aibă românii

Indiferent dacă merg cu mașina, avionul sau trenul, cetățenii care intră în Olanda trebuie să poată prezenta un document de călătorie valabil. Sunt acceptate atât pașaportul, cât și cartea de identitate. MAE recomandă tuturor românilor să verifice înainte de plecare perioada de valabilitate a documentelor.

Numere de telefon pentru asistență consulară

Românii aflați în Haga sau în alte zone din Olanda pot solicita ajutor la Secția Consulară a Ambasadei României.

Numerele puse la dispoziție sunt:

+31 70 354 15 80

+31 70 322 86 12

+31 70 331 99 80

Pentru situații de urgență, autoritățile române au pus la dispoziție și un număr de permanență: