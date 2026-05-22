Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Mini-reactoarele nucleare de la Doicești, prilej de etalare a neputinței și neștiinței”

Sursă: Realitatea.Net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că a transformat politica energetică a României într-un șir de improvizații și experimente costisitoare, în condițiile în care proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești riscă să devină unul dintre cele mai scumpe eșecuri energetice plătite din banii românilor.

„Pe scurt, disputa din spațiul public arată cam așa: PSD susține că proiectul de la Doicești ar fi o formă eficientă de cumpărare a bunăvoinței americanilor, iar PNL și USR spun că ar fi o pagubă imensă. Nici PSD, nici PNL și USR nu au dreptate. Ambele grupări dovedesc o lipsă clară de știință a conducerii și a înțelegerii fenomenului economic.

Cum arată faptele? PNL și USR au decis, iar PSD a acceptat fără să comenteze prea mult, ca România să renunțe la centralele pe cărbune și la o parte a centralelor pe gaz pentru a face „decarbonizarea” de care NU avea nevoie. Printre soluțiile de înlocuire a capacităților energetice care se închideau, 1500 MW – 2000 MW putere instalată, s-au proclamat, de-a valma, mai multe proiecte: centrale pe gaz la Mintia, Turceni și Ișalnița, putere netă combinată de vreo 3000 MW, două noi reactoare la Cernavodă, 1400 MW putere netă, centrala pe gaz de la Iernut, 430 MW, un grup de mini-reactoare nucleare (SMR) la Doicești, 462 MW, centrale hidro cu acumulare prin pompaj, Tarnița-Lăpuștești plus Bicaz plus Porțile de Fier, cam 2000 MW în total, plus parcuri fotovoltaice și eoliene fără număr, peste 5000 MW.

Guvernarea PSD-PNL-UDMR-USR NU a avut niciun pic de viziune, de strategie sau de inteligență. Pur și simplu au aruncat cu resursele financiare ale țării în cele patru zări, fără niciun plan concret. Rezultatul? Toate proiectele sunt în aer, iar prețul energiei electrice din țară este printre primele trei cele mai mari din UE!

Dintre toate proiectele de mai sus, singurul care are șanse să fie terminat este centrala pe gaz de la Mintia, 750 MW în primă fază.

Revenind la mini-reactoarele nucleare, trebuie spuse câteva lucruri importante:

1. România ARE nevoie de centrale nucleare în mixul său energetic.

2. Costul investiției de la Doicești este CEL MAI MARE posibil dintre toate formele de producție a electricității: cam 15 milioane USD/MW sau 7 miliarde USD în total. Costul celor două reactoare noi de la Cernavodă este cam 5 milioane USD/MW, tot 7 miliarde USD în total, dar pentru o capacitate triplă. Dar NU prea există producători pentru reactoarele de la Cernavodă, fiind un tip de reactoare pe care lumea nu îl mai produce, fiind instalate, de mult, doar în Canada, China, Argentina, Pakistan și România.

3. Costul hidrocentralelor cu pompaj invers, acumulare prin pompaj, este cam de 1 milion USD/MW sau 2 miliarde USD în total. Costul centralelor pe gaz este același, 1 milion USD/MW.

4. NU EXISTĂ, astăzi, pe întreg globul, în exploatare comercială, niciun mini-reactor nuclear, cu o excepție în Rusia. Deci este încă o tehnologie experimentală.

5. La Doicești, firma NuScale Power ar instala PRIMUL exemplar construit de mini-reactor nuclear, care ar fi, astfel, și CEL MAI SCUMP. În total, la Doicești ar trebui instalate 7 mini-reactoare.

De ce spun că este neștiință? Pentru că nimeni nu aduce în discuție singurele două puncte care contează în decizie:

• LCOE, levelized cost of energy, costul nivelat, standardizat, al energiei, adică costul pe MWh de energie produsă pe termen lung, singurul parametru de comparare al tehnologiilor diferite. Din acest punct de vedere, energia nucleară este mai ieftină decât energia solară sau eoliană și comparabilă cu cărbunele/gazul.

• puterea financiară a României, care este mediocră și nu permite toate aceste proiecte.

Concluzia: o analiză serioasă, nepolitizată, indică faptul că România trebuie să ALEAGĂ, în acest moment, între a face centrala de la Doicești și cele două reactoare noi de la Cernavodă. Dar pentru Doicești avem un produs care nu există încă, dar care are viitor, iar la Cernavodă avem nevoie de un produs unic în lume, un singur producător cu o licență externalizată, care nu a mai fost produs din 2007 și care este o tehnologie abandonată. Practic, NU putem alege nicio soluție bună aici. Orice alegere este greșită. Un colț în care guvernul s-a băgat singur, din lipsă de profesionalism și prea mult politicianism.

Corect ar fi să facem centralele pe gaze și bateriile hidro cu pompaj invers și să AȘTEPTĂM câțiva ani, minim cinci, pentru a demara proiectul de la Doicești.”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.