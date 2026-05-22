Ilie Bolojan acuză PSD pentru scandalurile de presă cu frații Micula și Oana Gheorghiu

Ilie Bolojan, a lansat un atac dur la adresa partenerilor de coaliție de la PSD, acuzându-i că folosesc „pseudo-știri” și manipulări pentru a distrage atenția de la refuzul de a-și asuma direct conducerea Guvernului. Bolojan a oferit clarificări atât în cazul plăților către frații Micula, cât și în scandalul legat de vicepremierul Oanei Gheorghiu.

„De peste două săptămâni fug de orice fel de răspundere”

Liderul liberal a taxat dur strategia politică a social-democraților din ultimele săptămâni, arătând că aceștia evită să vină în mod oficial cu o propunere clară de prim-ministru, deși au provocat căderea precedentului Cabinet.

„Fuga de răspundere? Trebuie să fim conștienți că PSD a dărâmat un guvern din care a făcut parte și, în loc să aibă decența să-și asume efectiv guvernarea, să spună: „Acesta este premierul nostru, aceasta este soluția” – lăsându-l pe domnul președinte să accepte sau nu o astfel de propunere –, vedem că de peste două săptămâni fug de orice fel de răspundere”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, atacurile din spațiul public vin doar ca o perdea de fum: „Pentru a acoperi această fugă de răspundere, se creează tot felul de pseudo-știri.”

Adevărul despre banii pentru frații Micula: „Se minte cu nerușinare”

Ilie Bolojan a demontat punctual acuzațiile lansate de senatorul PSD Daniel Zamfir, care încercase să asocieze actuala conducere a Guvernului cu alocările financiare destinate despăgubirilor pentru grupul de firme controlat de frații Micula. Bolojan a explicat că discuțiile și fondurile respective aparțin, de fapt, perioadei în care Executivul era condus de Ludovic Orban.

„Și vă dau un exemplu ca să înțelegeți: am înțeles că, în toamna anului trecut, pe fondul unor noi adrese care veneau legat de poziția Guvernului României vizavi de sentințele date în anii trecuți în favoarea unei firme a fraților Micula, colegii au organizat o întâlnire cu cei care cunoșteau situația. Acolo, cineva a povestit că, pe vremea fostului premier Ludovic Orban, s-au alocat și s-au discutat niște fonduri.

Să ai tupeul să vii să confunzi planurile, să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta și să minți cu nerușinare, așa cum a făcut domnul Zamfir – ca după aceea, sigur, să corectezi și să spui doar „premierul” –, a face aceste lucruri arată o lipsă totală de responsabilitate. Aceste minciuni nu fac altceva decât să se întoarcă împotriva celor care le lansează”, a punctat liberalul.

Scandalul Oana Gheorghiu, catalogat drept un simplu bluff

În final, Ilie Bolojan a plasat în aceeași categorie a dezinformărilor de moment și atacurile sau speculațiile care o vizează pe Oana Gheorghiu, dar și controversele create artificial în jurul taberei liberale.

„În plus, și aceste bluff-uri legate de doamna Oana Gheorghiu sunt tot în același registru”, a conchis Ilie Bolojan, lăsând să se înțeleagă că PNL nu va ceda în fața presiunii mediatice orchestrate de partenerii de dialog politic.