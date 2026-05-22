Ilie Bolojan lansează un atac dur la adresa PSD și avertizează că blocajul politic poate costa România 7,5 miliarde de euro: „Aparatele administrative o lasă mai moale”

Premierul demis, Ilie Bolojan, a lansat un avertisment sever cu privire la efectele instabilității politice asupra economiei naționale, acuzând direct Partidul Social Democrat de iresponsabilitate. Liderul liberal a explicat că lipsa unui executiv cu depline puteri paralizează activitatea ministerelor, blochează absorbția fondurilor europene și pune în pericol o sumă uriașă, de 7,5 miliarde de euro, din cauza jaloanelor PNRR neîndeplinite.

Acuzații la adresa PSD: „Au provocat o demobilizare a aparatului guvernamental”

Ilie Bolojan a subliniat că urgența numirii unui nou Cabinet este critică, în condițiile în care aparatul de stat a intrat într-o stare de amorțeală din cauza incertitudinii politice prelungite regizate de social-democrați.

„Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. De ce? Nu trebuie să ascundem impactul acțiunii pe care a generat-o Partidul Social Democrat – o acțiune iresponsabilă, după părerea mea –, deoarece, prin presiunea publică pusă cu câteva luni înainte, a provocat o demobilizare a aparatului guvernamental. Și știți și dumneavoastră că, atunci când nu există o direcție clara sau o presiune în sensul bun pentru mobilizarea aparatului administrativ, funcționarii o lasă mai moale. În mod cert, în ultimele luni am asistat la o încetinire a acestei activități. Era de așteptat, deoarece oamenii nu știau cine vine, cum vine, cine rămâne și așa mai departe.”

Conform premierului demis, acest recul administrativ lovește direct în interesele strategice ale țării, fără nicio legătură cu disputele doctrinare:

„Acest blocaj nu este deloc benefic pentru absorbția fondurilor europene, pentru efectuarea plăților sau pentru alte aspecte administrative absolut pertinente, care nu au legătură cu politica sau cu alte aspecte.”

Pericolul guvernului interimar: Jaloanele PNRR, blocate în Parlament

O altă problemă majoră ridicată de Bolojan este incapacitatea actualului Guvern de a emite Ordonanțe de Urgență (OUG), fapt ce lungește birocrația prin obligativitatea trecerii fiecărei reforme prin Parlament, unde legile riscă să fie modificate și ulterior respinse de Comisia Europeană.

„În același timp, gândiți-vă că acest guvern nu poate să dea ordonanțe, nu poate să rezolve anumite lucruri și, de exemplu, în domeniul îndeplinirii jaloanelor. Practic, echipele tehnice negociază în aceste zile toate condițiile, dar dacă ar fi un guvern cu depline competențe, ar putea să emită ordonanțe de urgență și să abifați (bifați) imediat un jalon. Dacă nu, acel jalon trebuie rezolvat printr-un proiect de lege. Nici asta nu este o problemă. Ceea ce este important este ca eventualele modificări pe care le pot face parlamentarii într-o comisie sau alta, să nu fie de natură a denatura acordul Comisiei Europene și după ce ai o lege nouă, să nu fie acceptată ca jalon îndeplinit. Deci asta înseamnă niște complicații pe care le avem.”

Miza uriașă a celor 9 legi: Riscăm să pierdem 7,5 miliarde de euro

Șeful demis al Executivului a pus pe masă cifrele dure ale acestui blocaj politic, amintind clasei politice că fiecare întârziere se traduce în pierderi financiare masive pentru bugetul de stat.

„Cu cât se găsește o formulă mai repede, cu atât există și o predictibilitate pentru ceea ce va veni. Însă, indiferent ce guvern va veni și ce soluție politică se va găsi, România are nevoie de o bună guvernare, are nevoie de o guvernare care păstrează echilibrele financiare. E foarte important acest lucru. Gândiți-vă că avem niște angajamente pe buget, avem niște angajamente să facem reforme pentru a ne încasa fondurile europene. Fiecare reformă are o ponderare de cel puțin 700 de milioane de euro. Cele nouă legi care trebuie să apară, dacă nu sunt aprobate în următoarea perioadă, putem să pierdem 7,5 miliarde de euro. Ar fi o gravă eroare.”

PNL promite să voteze reformele chiar și din opoziție

În final, Ilie Bolojan a făcut un apel la responsabilitate colectivă din partea tuturor partidelor politice, cerând încetarea conflictelor sterile de dragul interesului național și garantând sprijinul PNL pentru proiectele economice de anvergură.

„Eu am speranță că lumea politică este responsabilă și că, în afară de cine e la putere, cine e în opoziție, cine înjură mai tare pe celălalt, înțelegem că România are această problemă pe care trebuie să o rezolvăm și cel puțin, așa cum am declarat, Partidul Național Liberal, indiferent unde va fi în etapa următoare, la putere sau în opoziție, va susține toate aceste proiecte pentru că nu sunt proiectele unui partid, ci sunt proiectele României și vom susține orice fel de soluții care sunt fezabile și corecte pentru România.”