Nicio concluzie după consultările de la Cotroceni. O nouă rundă de negocieri săptămâna viitoare

Negocierile purtate între președintele Nicușor Dan, reprezentanții partidelor parlamentare și neafiliați s-au încheiat fără nicio concluzie. Săptămâna viitoare urmează să fie declanșată o nouă rundă de consultări oficiale la Palatul Cotroceni în vederea conturării unei formule clare pentru viitorul Executiv.

În încercarea de a identifica o majoritate capabilă să susțină un nou guvern, la discuțiile oficiale din această săptămână au participat delegații ale principalelor formațiuni politice, precum și parlamentari neafiliați.

Surse politice afirmă că șeful statului susține varianta refacerii fostei coaliții de guvernare. Cu toate acestea, în interiorul negocierilor există divergențe importante între partide privind formula politică și desemnarea viitorului premier.

Partidul Social Democrat (PSD) ar susține refacerea coaliției, însă exclude varianta desemnării lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

În schimb, Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România(USR) ar lua în calcul trecerea în opoziție și evitarea unei noi alianțe guvernamentale cu social-democrații.

Totodată, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiunea condusă de George Simion, a transmis că nu va susține un Executiv din care nu face parte și solicită adoptarea rapidă a unor măsuri pentru relansarea economiei.

În continuare, sunt luate în calcul mai multe scenarii. Surse politice indică faptul că sunt discutate numele lui Sorin Grindeanu din partea PSD și al lui Cătălin Predoiu din partea PNL, pentru desemnarea în funcția de premier.

De asemenea, în spațiul politic sunt vehiculate și variante de premier tehnocrat, printre numele discutate aflându-se Radu Burnete și Eugen Tomac.

Negocierile dintre partidele politice și președintele României urmează să continue săptămâna viitoare.