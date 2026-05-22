O femeie de 95 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etajul trei al unui bloc din Constanța

O femeie în vârstă de 95 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul al treilea al unui bloc din cartierul Tomis Nord din Constanța.

Incidentul s-a petrecut vineri dimineața, iar vecinii au fost cei care au sunat de urgență la 112 după ce au observat ce s-a întâmplat.

Medicii nu au mai putut să o salveze

La fața locului au intervenit rapid echipaje medicale și polițiști, însă femeia era în stare foarte gravă. Cadrele medicale au încercat să îi acorde îngrijiri și să o resusciteze, însă, din păcate, nu au mai reușit să o readucă la viață. Deocamdată, autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia și în ce condiții femeia a căzut de la etaj, conform presei locale.