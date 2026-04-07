În centrul acestei transformări nu se află doar investițiile sau parteneriatele strategiceinternaționale, ci un element esențial, mult timp subestimat: recrutarea.

Din perspectiva industriei de apărare, mesajul este unul ferm și responsabil: securitateanu poate fi construită fără oamenii potriviți, pregătiți și disponibili la momentulpotrivit.

Astăzi, competiția strategică nu se mai poartă exclusiv între state, ci și între industriicare urmăresc aceleași competențe critice: ingineri, specialiști în producție șimentenanță, experți în drone, inteligență artificială, securitate cibernetică șisisteme complexe.

În acest context, industria de apărare devine un pilon strategic al economieinaționale și un angajator de elită, cu impact direct asupra siguranței României și a arhitecturii de securitate euro-atlantice.

Pentru a atrage și a menține aceste talente, este necesară o schimbare de paradigmă.

Nu mai este suficientă o abordare pasivă, bazată pe mecanisme clasice de recrutare. Industria are nevoie de măsuri proactive, coordonate și profesioniste, de parteneriate reale cu actori specializați, de campanii coerente de employer branding șide o prezență constantă în ecosistemele unde se formează și activează specialiștii – mediul academic, comunitățile tehnologice și spațiul digital.

În acest cadru, firmele de recrutare specializate nu mai sunt simpli intermediari, ci parteneri strategici ai industriei de apărare, capabili să contribuie direct la funcționarea și continuitatea capabilităților naționale.

Un exemplu relevant în acest sens este colaborarea cu LUNOX International Holding, partener al OPIA în zona de recrutare și integrare a resursei umane critice pentruindustria de apărare.

Rolul lor nu este doar acela de a identifica competențe, ci și de a selecta profiluriumane compatibile cu exigențele unui domeniu în care responsabilitatea estemaximă, iar marja de eroare este minimă.

OPIA – Organizația Patronală Industria de Apărare susține și dezvoltă astfel de parteneriate, care transformă resursa umană dintr-o vulnerabilitate structurală într-un factor de stabilitate strategică.

„A recruta pentru industria de apărare înseamnă, în esență, a livra securitate.

O linie de producție de muniție sau o facilitate de mentenanță a blindatelor nu poate funcționa fără tehnicieni de elită.

Misiunea noastră, ca partener al OPIA, este să contribuim la reducerea acesteivulnerabilități tăcute a sectorului.

Prin furnizarea profesioniștilor rari, la momentul potrivit, sprijinim transformareadeficitului de personal dintrun risc operațional întrun avantaj strategic pentruindustria de apărare românească.” — Dragoș Gruia, Președinte, LUNOX International Holding

În același timp, este esențial ca industria să înțeleagă schimbarea profundă a motivațiilor noilor generații. Tinerii profesioniști nu caută doar stabilitate saubeneficii financiare, ci sens, relevanță și impact real.

Industria de apărare are aici un avantaj distinct: posibilitatea de a contribui direct la siguranța unei națiuni și la stabilitatea regională.

România are nevoie de o industrie de apărare modernă, deschisă și conectată la tendințele globale, dar în același timp bine ancorată în realitățile sale economice șisociale. O industrie care investește strategic în oameni, îi formează și îi păstrează, recunoscând că resursa umană este cea mai valoroasă și mai greu de reconstruitcapacitate. Pentru că, în final, cele mai performante sisteme nu sunt cele produseexclusiv de mașini, ci de oameni, iar viitorul securității României începe cu oamenii pe care îi alegem și îi formăm astăzi.