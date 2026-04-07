Șeful statului a vorbit atât despre contribuția Uniunii Europene la dezvoltarea României, cât și despre riscurile dezinformării, inclusiv în domeniul medical. În discursul său, președintele a subliniat rolul major pe care finanțările europene l-au avut în evoluția României din ultimele două decenii. A explicat că o parte importantă din progresul țării se datorează acestor resurse, venite din contribuțiile altor state membre.

„Parte importantă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani a venit prin fonduri europene, adică prin bani pe care contribuabilii din alte țări europene i-au pus pentru binele comun al Europei, pentru dezvoltarea unor țări cum este România. Și asta trebuie să o spunem. Bineînțeles, din nou, Europa este o dezbatere, Europa a făcut niște greșeli, noi trebuie să fim mai implicați în direcția pe care această construcție o are, însă, dacă tragem linie, să nu uităm lucrul acesta, da? O parte din dezvoltarea României din ultimii 20 de ani vine de la Uniunea Europeană”, a declarat Nicușor Dan.

Mesajul vine într-un moment în care discuțiile despre direcția europeană sunt tot mai prezente în spațiul public. Un alt punct important al intervenției a fost legat de ceea ce președintele a numit un „război informațional”, care ar afecta inclusiv domeniul sănătății.

„Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, cu ocazia Zilei Sănătății, este că, din nou, suntem într-un război informațional. Există un actor rusesc care, împotriva României și împotriva țărilor europene și a câtorva țări occidentale, duce un război informațional. Și războiul acesta se duce și în medicină. Și nu este suficient ca fiecare dintre noi să ne facem jobul, din păcate, da? Trebuie să intervenim activ în acest război informațional, astfel încât opinia profesionistului și credibilitatea profesionistului să vină în această dezbatere. Pentru că una este un om care a făcut 10 ani de școală în medicină și, după aceea, s-a dus la congrese, s-a perfecționat continuu, și alta este unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și care, o să vedem, a provocat tragedii, pentru că oamenii nu s-au informat suficient, a mai spus șeful statului.

În acest context, președintele a făcut apel direct la cadrele medicale să fie mai active în spațiul public și să combată informațiile false.

„Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit corpului medical, dincolo de recunoștința pentru ce fac. Este important ca fiecare dintre noi să iasă și să demascheze impostura din zona aceasta de activitate”.