În intervalul menționat, vor funcționa pentru urgențe următoarele unități sanitare:



* Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca - tel: 021/599.23.00;



* Spitalul Clinic de Urgență Universitar - tel: 021.318.05.23 și 021.601.24.00 ;



* Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" - tel: 021/255.40.99;



* Spitalul Clinic de Urgență " Sf. Ioan" - tel: 021/334.51.90;



* Spitalul Clinic de Urgență " Bagdasar-Arseni" - tel: 021/334.30.25;



* Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri - tel: 021/224.09.47;



* Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51;



* Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu\" - tel: 021/316.93.66;



* Spitalul Clinic de Urgență Copii "M.S. Curie" - tel: 021/460.30.26.



Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru, cu mențiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală, afirmă sursa citată. Solicitările populației vor fi preluate la 112.



Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la telefoanele: 0747.165.471; 0722.659.492.

Restricții de Paște pe A2, DN7 și DN39: ce trebuie să știe toți șoferii