„De la praf, la măsuri: Garda de Mediu obligă Capitala să reducă poluarea aerului

Depășirile repetate ale valorilor indicatorilor PM2,5 și PM10, semnalate de stațiile Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, au declanșat o nouă serie de controale în teren, la nivelul Capitalei, desfășurate de Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu, începând din data de 16 martie 2026, pentru identificarea surselor de poluare și reducerea impactului asupra populației.

Verificările au arătat că una dintre potențialele cauze ale poluării o reprezintă materialul antiderapant utilizat în sezonul rece, rămas pe carosabil și antrenat în aer de trafic, în special pe marile bulevarde, în zona bordurilor și a liniilor de tramvai. Fenomenul a fost amplificat de lipsa precipitațiilor și de temperaturile ridicate, care favorizează resuspendarea particulelor.

În paralel, controalele au vizat marile șantiere din Capitală – de la lucrări de infrastructură și reabilitare a liniilor de tramvai, până la construcții, demolări și proiectul Magistralei 6 de metrou.

În numeroase cazuri, au fost constatate abateri de la legislația privind calitatea aerului: lipsa umectării suprafețelor, absența rampelor de spălare a roților, depozitarea necorespunzătoare a materialelor și transportul neacoperit al deșeurilor.

Garda de Mediu a verificat 48 de șantiere, a aplicat 42 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 800.000 de lei și a dispus măsuri imediate pentru reducerea emisiilor de pulberi.

Acțiunile au fost extinse rapid la nivelul întregii Capitale, cu accent pe zonele intens circulate și afectate de lucrări, precum Bulevardul Basarabia, Șoseaua Pantelimon și Bulevardul Theodor Pallady, inclusiv pe benzile destinate transportului public.

În același timp, Garda Națională de Mediu a verificat toate primăriile de sector și a dispus prin actele de controlo măsuri de intervenția urgentă a serviciilor de salubritate pentru îndepărtarea materialului pulverulent.

Apreciem promptitudinea autorităților locale în punerea în aplicare a măsurilor. Ca urmare, au fost demarate acțiuni de aspirare mecanizată (spălare și periere a carosabilului) a arterelor principale și a trotuarelor. Programele de spălare vor fi transmise către Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu.

Controalele vor continua și în perioada următoare.