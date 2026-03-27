Control amplu într-o zonă protejată din Năvodari

Verificările au avut loc în perimetrul ROSPA 0060 Lacurile Tașaul - Corbu, în apropierea Bălții lui Mihai, din orașul Năvodari. Acțiunea a fost una complexă, la care au participat procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, polițiști de frontieră, reprezentanți ai IPJ Constanța și specialiști ai Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.

Intervenția a fost declanșată după apariția unor suspiciuni privind lucrări efectuate în cadrul unui proiect privat de extindere a unui drum de acces în zonă.

Deșeuri din construcții, folosite ilegal pentru amenajări

Potrivit autorităților, operatorul economic ar fi transportat și depozitat deșeuri provenite din construcții și demolări, pe care ulterior le-a întins în zona respectivă. Aceste intervenții au dus la modificarea configurației malului apei, afectând echilibrul natural al habitatului.

Zona face parte dintr-un areal protejat, iar regulamentul interzice în mod explicit abandonarea sau depozitarea oricărui tip de deșeu.

Impact asupra mediului și faunei

Specialiștii avertizează că astfel de acțiuni pot avea consecințe grave asupra ecosistemului local. Depozitarea deșeurilor poate distruge zonele de odihnă și cuibărit ale păsărilor care trăiesc în perimetrul lacurilor Tașaul - Corbu.

În plus, modificarea malurilor și reducerea luciului de apă pot afecta biodiversitatea și echilibrul natural al zonei protejate.

Sancțiuni și măsuri

În urma constatărilor din teren, autoritățile au aplicat o amendă de 60.000 de lei operatorului responsabil pentru lucrările ilegale.

Autoritățile anunță că vor continua controalele în astfel de zone sensibile, pentru a preveni distrugerea habitatelor și pentru a proteja patrimoniul natural al României.