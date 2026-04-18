Noul centru include zone de joacă și spații pentru mișcare, astfel încât câinii să trăiască în condiții bune până la adopție.

Adăpost pentru câini în Ilfov

Un proiect unic la nivel național a prins viață în județul Ilfov: primul Centru de Adopții de câini administrat de un Consiliu Județean și-a deschis porțile și oferă o nouă șansă animalelor fără stăpân.

La Centrul de Adopții Ilfov vor ajunge căței din tot județul.

Locul este cât mai colorat, astfel încât cățeii care ajung aici să se simtă cât mai confortabil cu putință. Autoritățile subliniază că obiectivul principal îl reprezintă reducerea numărului de animale de pe străzi prin adopții, sterilizare și microcipare, nu prin eutanasiere. Centrul are rol de spațiu de tranzit, unde câinii primesc îngrijire și pregătire pentru adopție.

Echipele de voluntari ajută la îngrijirea și hrănirea animalelor pentru a le crește șansele de adopție.

Direcția pentru Protecția Animalelor precizează că au colaborat cu toate primăriile din județ pentru cel mai mare proiect în gestionarea câinilor fără stăpâni. Centrul este accesibil atât locuitorilor județului Ilfov, cât și persoanelor din alte zone ale țării care doresc să adopte un câine.