Un curier român a furat pisica unei familii. Ar putea sta ani buni la închisoare după incident

Caz halucinant în Marea Britanie în care este implicat un român! Acesta lucra ca șofer la una dintre cele mai mari companii din lume și este acuzat că a furat pisica unei familii, după ce a livrat un colet.

Totul a fost filmat de camerele de supraveghere ale casei. 

Un român a fost prins când fura pisica unei familii în Marea Britanie

Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, după ce proprietarii le-au postat într-o încercare disperată de a-și găsi animalul de companie.

 Curierul român de 42 de ani le-a transmis acestora un mesaj în care le-a spus că animalul lor de companie este la el. 

După doar câteva ore de la postarea clipului, polițiștii britanici l-au identificat și l-au arestat. 

Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața instanței și riscă să stea ani buni în spatele gratiilor. 