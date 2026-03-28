Actualul Guvern traversează una dintre cele mai tensionate perioade de la instalare, iar viitorul său depinde de deciziile pe care partidele din coaliție le vor lua în următoarea perioadă.

Scenarii pentru ruperea coaliției

Au început oficial consultările în interiorul Partidului Social Democrat. Prima întâlnire a avut loc la Slatina.

Urmează însă și alte șapte întâlniri, spunea chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu, care a spus că a prezentat în fața membrilor Partidului Social Democrat de la Slatina trei scenarii.

Vorbim despre trecerea partidului în opoziție. O altă variantă ar fi aceea de a rămâne în actuala formulă sau, evident, vorbim despre o reconfigurare.

Sorin Grindeanu a declarat: „nu discutăm de Bolojan, vorbim de o reaşezare, poate fi şi schimbare de prim-ministru, o reaşezare în coaliţie, stabilitatea e bună când aduce prosperitate, dar asta nu înseamnă că este prosperitate.”

Decizia finală, dacă Partidul Social Democrat va mai rămâne sau nu la guvernare, va fi luată după data de 20 aprilie, atunci când va avea loc o întâlnire cu toţi liderii partidului şi cu alţi membri, aproape 5.000 de membri, cel puţin, vor participa la această întâlnire şi vor vota dacă partidul să rămână sau nu în coaliţia de guvernare.

Tot preşedintele partidului spune că, în acest moment, lucrurile nu merg într-o direcţie bună.

