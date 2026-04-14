Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Galaţi, incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marţi, când poliţiştii Secţiei 4 au fost sesizaţi prin apel la 112 de către o femeie, operator al unei săli de jocuri situate pe strada 1 Decembrie 1918.

Filmul jafului

Conform sesizării, un bărbat cu faţa acoperită ar fi pătruns în incintă şi ar fi ameninţat-o pe angajată cu un cuţit, cerându-i să îi predea încasările. Speriată, femeia a predat suma de aproximativ 10.000 de lei, după care agresorul a plecat.

Măsurile luate de Poliție

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată, iar cercetările au fost preluate de Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei municipiului Galaţi. Poliţiştii fac verificări pentru a-l identifica şi prinde pe autorul faptei.