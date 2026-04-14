Polițiștii din Galați, în alertă după un jaf la o sală de jocuri: un bărbat a fugit cu 10.000 de lei. O angajată amenințată cu cuțitul

Poliție / Foto: Inquam Photos
Poliție / Foto: Inquam Photos

Un bărbat este căutat de poliţişti după ce ar fi comis o tâlhărie la o sală de jocuri de noroc din municipiul Galaţi. El ar fi ameninţat-o pe angajată cu un cuţit după care a fugit cu banii. Din primele informații, este vorba despre suma de 10.000 de lei.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Galaţi, incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marţi, când poliţiştii Secţiei 4 au fost sesizaţi prin apel la 112 de către o femeie, operator al unei săli de jocuri situate pe strada 1 Decembrie 1918.

Filmul jafului

Conform sesizării, un bărbat cu faţa acoperită ar fi pătruns în incintă şi ar fi ameninţat-o pe angajată cu un cuţit, cerându-i să îi predea încasările. Speriată, femeia a predat suma de aproximativ 10.000 de lei, după care agresorul a plecat.

Măsurile luate de Poliție

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată, iar cercetările au fost preluate de Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei municipiului Galaţi. Poliţiştii fac verificări pentru a-l identifica şi prinde pe autorul faptei.