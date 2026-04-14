UPDATE- Persoanele încarcerate și-au pierdut viața.

Știre inițială: În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate în autoturism și au avut nevoie de intervenția echipajelor de urgență. Circulația a fost deviată, iar victimele au nevoie de îngrijiri medicale

Accident grav pe A7. Două persoane, încarcerate

Accidentul s-a produs în jurul orei 12:45, în zona Ghergheasa, iar traficul a fost blocat pe sensul de mers către Buzău. Autoritățile au anunțat că cele două persoane implicate necesită îngrijiri medicale. Pentru fluidizarea circulației, traficul a fost deviat prin spațiul de servicii de la kilometrul 90.

Centrul INFOTRAFIC a transmis că traficul ar putea fi reluat în condiții normale în jurul orei 13:30, după finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului.