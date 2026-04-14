Anunțul președintentelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost făcut într-o înregistrare video în care a vorbit despre capacitățile tehnologice ale țării sale.

„Acestea sunt sistemele noastre robotizate terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv cu ajutorul unor platforme fără pilot: sisteme terestre și drone”, a declarat Zelenski, potrivit Agerpres.

Președintele ucrainean a adăugat că mai mulți soldați ruși s-au predat în această operațiune, încheiată cu succes fără participarea personalului de infanterie și care nu s-a soldat cu pierderi umane de partea ucraineană.

„Ratel, TerMIT, Ardal, Rîs, Zmoki, Protector, Volia și alte sisteme robotizate terestre au îndeplinit deja peste 22.000 de misiuni pe front în doar trei luni”, a mai spus Zelenski, care a subliniat importanța pe care o are consolidarea acestor tehnologii pentru a nu pune în pericol viața soldaților pe câmpul de luptă.

Conform informațiilor publicate de biroul președinției de la Kiev, sistemele terestre fără pilot menționate de Zelenski sunt utilizate pentru transportul de muniție, evacuarea răniților, amplasarea de mine explozive, colectarea de informații și deschiderea focului asupra inamicului.