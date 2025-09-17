O provocare extremă

Testul de rezistență a avut loc pe 16 ianuarie, pe o pistă special amenajată din 300 de kilograme de piese LEGO, furnizate de organizația Imagination Station, care utilizează aceste jucării în programe educaționale.

Deși majoritatea părinților cunosc „coșmarul” de a călca accidental pe o piesă LEGO, Gabrielle a dus experiența la un cu totul alt nivel, transformând durerea într-un record oficial.

Femeia a povestit că inspirația i-a venit în 2022, după ce s-a confruntat cu o problemă de sănătate și a decis să-și facă o listă cu obiective de viață. „Sunt mândră că am reușit să-mi depășesc limitele. A fost o experiență de neuitat”, a declarat Gabrielle după cursă.

Pregătirea pentru record

Pentru a face față provocării, Gabrielle a exersat o tehnică specială: a alergat cu picioarele mai depărtate decât de obicei, pentru a-și menține echilibrul pe suprafața instabilă. Chiar dacă a avut o scurtă ezitare pe parcurs, a reușit să finalizeze proba într-un timp remarcabil.

După succesul neașteptat, Gabrielle spune că își dorește să continue aventura recordurilor, de data aceasta, însă, mai degrabă construind cu LEGO decât alergând pe ele.