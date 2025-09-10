De la bullying la Cartea Recordurilor

Născută în 1999, Natty suferă de sindromul Ambras – o afecțiune genetică extrem de rară, diagnosticată în mai puțin de 50 de cazuri la nivel mondial, care determină creșterea excesivă a părului pe față și pe corp. În 2010, la doar 11 ani, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca „cea mai păroasă fată din lume”, titlu ce i-a adus notorietate internațională.

Dar popularitatea a avut și un revers dureros. Copilăria i-a fost marcată de episoade de bullying, colegii evitând-o sau jignind-o pentru felul în care arată. Sprijinul familiei și optimismul personal au ajutat-o însă să treacă peste aceste momente și să își construiască o viață normală.

Provocarea unei boli fără leac

De-a lungul anilor, Natty a încercat diferite tratamente pentru a controla pilozitatea excesivă, inclusiv laserul, însă fără rezultate permanente. Medicii spun că sindromul Ambras nu are o soluție definitivă, părul crescând la loc foarte repede. Cu toate acestea, Natty a învățat să își accepte aspectul și să își transforme povestea într-o lecție de viață.

În 2018, presa thailandeză relata că Natty s-a căsătorit cu iubitul ei, iar imaginile cu cei doi au emoționat opinia publică. Relația nu a rezistat, cei doi divorțând ulterior, însă tânăra și-a regăsit fericirea alături de un alt partener.

Recent, fotografii publicate online au arătat o schimbare radicală: Natty a decis să își radă complet părul de pe față, dezvăluindu-și pentru prima dată trăsăturile. Imaginile cu ea și noul iubit au devenit virale, fiind privite ca o dovadă a puterii de a învinge prejudecățile și de a trăi liber, dincolo de aparențe.