După o perioadă mai rece, spre finalul lunii aprilie se conturează o încălzire ușoară, dar nu suficientă încât să aducă vreme complet stabilă. Practic, începutul lunii mai va alterna între momente plăcute și perioade cu precipitații.

Cum se anunță vremea la mare

Pe litoral, perioada 21-23 aprilie aduce o răcire accentuată, cu temperaturi care coboară până la 12-13 grade ziua și 4-6 grade noaptea. Ulterior, valorile încep să oscileze, dar tendința generală este de creștere ușoară.

De 1 Mai, maximele ar putea ajunge la 16–18 grade, iar minimele să se situeze în jurul a 7 grade. Chiar dacă temperaturile devin mai suportabile, vremea nu va fi complet stabilă. Sunt așteptate alternanțe între perioade însorite și episoade de ploaie, mai ales după 28 aprilie. Cu alte cuvinte, litoralul rămâne o opțiune pentru minivacanță, dar cu un grad de incertitudine legat de ploi.

Cum va fi vremea în țară

La nivel național, intervalul 21-23 aprilie aduce un episod rece în majoritatea regiunilor. În Transilvania, maximele coboară spre 10-11 grade, iar nopțile devin reci, cu temperaturi apropiate de zero sau chiar negative, însoțite de brumă în zonele depresionare.

În Moldova și Muntenia, valorile diurne ajung la 12-14 grade, iar minimele scad la 1-4 grade. Banatul și Crișana vor avea temperaturi ușor mai ridicate, dar și aici diminețile rămân reci, cu valori de 1-2 grade. La munte, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu maxime de 2-4 grade și minime care pot coborî până la -6 grade. Sunt posibile precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare.

Încălzire treptată, dar cu oscilații

După 23 aprilie, temperaturile încep să crească treptat, însă nu uniform. Până în jurul datei de 28 aprilie, valorile rămân ușor sub normalul perioadei, cu maxime între 14 și 19 grade. Spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, inclusiv în jurul zilei de 1 Mai, încălzirea devine mai vizibilă. Maximele vor ajunge, în general, la 18-20 de grade, iar minimele vor urca la 4-8 grade.

Chiar și așa, instabilitatea atmosferică nu dispare. Ploile sunt așteptate în mai multe etape, inclusiv la începutul intervalului, în jurul datei de 24 aprilie și din nou după 27-28 aprilie.