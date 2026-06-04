Furtunile răvășesc Europa după valul de caniculă. Mai multe drumuri au fost blocate

Sursă: Realitatea PLUS

Vreme extremă în Europa! Mai multe țări europene se confruntă cu temperaturi de foc, iar altele sunt răvășite de vijelii devastatoare. O tornadă a doborât copaci în Italia, a distrus mașini și a lăsat zeci de case fără curent. Furtunile puternice au afectat mai multe zone ale țării. În schimb, Spania s-a confruntat cu temperaturi de foc, care au dus la provocarea mai multor incendii.

Incendii fără precedent din cauza caniculei extreme

Pe Șoseaua de Centură de Est din Roma, un copac a căzut pe șosea. Traficul a fost blocat în ambele direcții. Copacul a lovit mai multe mașini care treceau, dar nu au fost raportați răniți.

Nici Germania nu a scăpat de vremea extremă. Ploaia și vântul puternic au blocat traficul aerian pe aeroportul din Munchen. În câteva ore, rafalele au rupt copaci și au distrus acoperișurile clădirilor. Aproximativ 17 regiuni sunt în alertă roșie de furtună.

În schimb, în regiunea spaniolă Murcia s-a instalat infernul, adus de valul de caniculă care a ținut termometrele constant la peste 40 de grade. Căldura a iscat incendii care au pârjolit peste 100 de hectare de vegetație. 250 de salvatori au fost mobilizați în lupta cu flăcările. Peste 100 de persoane au murit din cauza caniculei în Spania, doar în luna mai.