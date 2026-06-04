Cod galben de furtuni și grindină în mai multe regiuni din România. ANM anunță vijelii și ploi torențiale - HARTA

Sursă: Realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile pentru mai multe regiuni din țară în cursul zilelor de 4 și 5 iunie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile pentru mai multe regiuni din țară în cursul zilelor de 4 și 5 iunie. Primul cod galben este valabil în intervalul 4 iunie, ora 10 – 4 iunie, ora 23 și vizează Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și zonele montane. Meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge viteze de 50 până la 70 km/h.

De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15 – 25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30 – 40 l/mp. Reprezentanții ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea local și în restul țării.

Un nou cod galben intră în vigoare vineri

A doua avertizare meteorologică va fi valabilă în intervalul 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 23 și vizează nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni. Și în aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50 – 70 km/h, dar și grindină de mici și medii dimensiuni. Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 15 – 25 l/mp și izolat la peste 30 – 40 l/mp. Potrivit ANM, fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea local și în alte zone montane, precum și în sud-estul țării.

ANM poate actualiza avertizările

Administrația Națională de Meteorologie a transmis că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice din următoarele ore.