Favoritul lui Bolojan pentru Primăria Sectorului 6: venituri de 100.000 de euro pe an

Primarul interimar al sectorului 6 Paul Moldovan a fost impus președintele filialei Sector 6 a Partidului Național Liberal. El a avut, în 2024, venituri de peste 60.000 de euro pe an din mai multe salarii de la stat. Împreună cu soția, de asemenea bugetară, veniturile familiei au depășit 100.000 de euro.

Omul pregătit pentru Sectorul 6. Detalii incendiare

Paul Moldovan este văzut ca un urmaș al lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6. El a avut o întâlnire în urmă cu câteva zile cu Ilie Bolojan , unde au discutat despre soarta sectorului și proiectele de infrastructură.

În anul 2024, Paul Moldovan a declarat că are venituri de peste 60.000 de euro pe an, din funcția de administrator public al Sectorului 6, administrator în Consiliul STB și în Consiliul Companiei Municipale Energetice Servicii București.

De la Primăria Sectorului 6, actualul primar a primit cea mai mare parte a veniturilor sale, peste 35.000 de euro anual, conform celei mai recente declarații de avere. De la STB a avut un venit în 2024 de aproape 8.000 de euro, iar de la CMESB aproape 20.000 de euro.

Întrebat despre aceste funcții și cum a avut timp să le exercite pe toate, viceprimarul Sectorului 6 a menționat că „evident că am avut timp, pentru că în consiliul de administrație, de exemplu, se exercită doar la convocarea companiei. Ele nu presupun o normă întreagă de lucru, cum are un administrator public care lucrează opt ore pe zi. Nu se suprapun acele funcții care presupun incompatibilități. Funcțiile de la STB erau de membru în consiliul de administrație, aveam mandat, nu eram angajat, cu contract de muncă.

Primarul Sectorului 6 are venituri uriașe

Soția acestuia, Ramona Moldovan, deține și ea funcții importante în stat, conform declarației de avere de anul trecut. A declarat venituri de peste 17.000 de euro de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, aproape 10.000 de euro de la Ministerul Energiei și alți 12.000 de euro din alte surse.

De asemenea, El are două datorii de peste 100.000 de euro, scadente în 2037, respectiv 2038. Familia Moldovan deține și două mașini: un BMW cumpărat în 2016 și un Volkswagen Golf din 2020. Aceștia au un apartament în București, cumpărat în 2007, cu o suprafață de 50 de metri pătrați și o casă de 120 de metri pătrați în Bragadiru, județul Ilfov, cumpărată în 2018.

Paul Moldovan a fost administratorul public al Sectorului 6 în perioada 2020-2024. Ulterior, la alegerile locale din iunie 2024 a fost ales consilier local al Sectorului 6 pe listele PSD-PNL.

Moldovan a lucrat, alături de Ciucu , la Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP). Primarul interimar al sectorului 6 a fost director de cabinet la ANFP, al cărei președinte a fost Ciprian Ciucu până să preia mandatul de primar.

Din aprilie 2019 până în 2020 a fost expert în domeniul modelului costului standard la Școala Națională de Administrație din Franța, iar din decembrie 2018 a fost expert în consultanță pentru administrație publică și organisme private la Banca Mondială. Paul Moldovan a mai lucrat în domeniul public, din 2006 până în 2012, în funcția de consilier la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, parte a Ministerului Administrației și Internelor. Și-a început activitatea drept consilier în Consiliul Județean Cluj.

Paul Moldovan a absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai din Cluj și a obținut mai multe certificate ca expert în achiziții publice, potrivit CV-ului publicat.