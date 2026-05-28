Politica· 1 min citire
Pîslaru se preface că nu știe cu câți bani îi va crește salariul. Ministrul întreținut de soție scoate pixul și foaia să calculeze 22%
28 mai 2026, 17:28
Dragoș Pîslaru
Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Este scandal uriaș după ce noua lege a salarizării aduce creșteri de venituri pentru demnitari, iar în domenii cheie sporurile scad drastic.
Salariul ministrului Muncii ar crește cu 2.500 de lei, iar Dragoș Pîslaru are nevoie de calculator pentru a vedea cât ia în plus. Asta în condițiile în care se plângea recent că e întreținut de soție.
Taxe impuse din pix, dar scot foaia să calculeze leafa mărită de ei
Reporter: Cu cât crește salariul?
Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru: Pentru salariul meu de ministru, creșterea ar fi de 22%.
Reporter: Cât înseamnă asta?
Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru: Vă spun imediat. Deci, 17... câteva secunde.
Doisprezece mii...O creștere de 2500 de lei.
