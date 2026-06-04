Furtuni și grindină în București. ANM anunță instabilitate atmosferică accentuată până diseară

Sursă: Realitatea.net

Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru o zi cu vreme instabilă. Meteorologii anunță pentru joi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, în timp ce temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Joi sunt așteptate furtuni și grindină

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, joi, între orele 10:00 și 23:00, municipiul București se află sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. Vremea va deveni instabilă pe parcursul zilei, cu înnorări accentuate și episoade de averse torențiale ce pot aduce cantități de apă de 15 – 25 l/mp. Meteorologii anunță și descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge viteze de 50 – 70 km/h, dar și căderi de grindină. Temperatura maximă se va situa între 25 și 26 de grade.

Vineri vremea se ameliorează

În cursul zilei de vineri, vremea va deveni mai stabilă în Capitală. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei, când trecător sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va urca până la 27 – 28 de grade. Potrivit ANM, vineri Bucureștiul nu se va mai afla sub incidența unor avertizări de vreme severă.