Sfârșit tragic pentru o adolescentă româncă de 16 ani din Germania. S-a înecat într-un râu în timp ce filma un clip pentru TikTok

Sursă: Realitatea PLUS

O adolescentă română de 16 ani și-a pierdut viața într-un mod tragic, după ce a căzut într-un râu din Grevenbroich, Germania, în timp ce încerca să filmeze un videoclip pentru TikTok. Incidentul a avut loc într-o zonă frecventată de tineri, dar mai izolată.

Potrivit martorilor, fata stătea pe umerii unui prieten în momentul în care acesta și-a pierdut echilibrul. Cei doi au căzut în apă, însă adolescenta nu știa să înoate și s-a scufundat rapid. Prietenii au sunat imediat la urgențe, iar intervenția a fost una amplă. Aproximativ 70 de salvatori, inclusiv scafandri și echipe specializate pe intervenții în apă, au participat la căutări.

Căutări dificile și un final tragic

După aproape două ore de căutări, trupul fetei a fost găsit în râu. Eforturile salvatorilor nu au mai putut schimba deznodământul. A doua zi, familia adolescentei a venit la locul tragediei pentru a-și lua rămas-bun. Momentele au fost extrem de dureroase, iar scena a fost una copleșitoare pentru cei prezenți.

„Beatrice era o fată prietenoasă și iubitoare”, spune mama acesteia. „Cel mai mult îi plăcea să fie afară cu prietenii. Asta a dus la acest final.”

Un moment de durere greu de descris

Potrivit martorilor, tatăl fetei, copleșit de durere, s-a aruncat în râu și a fost scos ulterior de rude. Familia a lăsat flori și a aprins lumânări în locul în care s-a produs tragedia. La scurt timp după acest incident, pompierii au mai făcut o descoperire în același râu, însă autoritățile au precizat că nu există nicio legătură între cele două cazuri.