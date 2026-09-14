Cum verifici geamurile termopan înainte de iarnă. Semnul care îți arată că pierzi căldură

Odată cu scăderea temperaturilor, ferestrele pot deveni una dintre principalele zone prin care o locuință pierde căldură. Chiar dacă ai geamuri termopan, acestea nu izolează neapărat la fel de bine ca în momentul montării. Garniturile se pot uza, feroneria se poate deregla, iar etanșarea dintre fereastră și perete se poate deteriora în timp. Înainte de sezonul rece, câteva verificări simple te pot ajuta să descoperi dacă ferestrele permit infiltrarea aerului rece și dacă este nevoie de o intervenție.
Curentul de aer, unul dintre cele mai clare semne
Dacă simți aer rece în apropierea unei ferestre închise, este posibil ca etanșarea să nu mai fie corespunzătoare.
Într-o zi rece sau cu vânt, apropie mâna de marginile ferestrei și verifică zona dintre cercevea și toc. Nu uita nici de îmbinarea dintre rama ferestrei și perete, deoarece pierderile de aer pot apărea și în această zonă.
Departamentul american al Energiei recomandă verificarea zonelor în care se întâlnesc diferite materiale de construcție, precum și identificarea fisurilor și a spațiilor prin care aerul poate pătrunde.
Verifică garniturile geamului termopan
Garniturile din cauciuc au un rol important în etanșarea ferestrei. În timp, acestea se pot crăpa, rupe, deforma sau pot ieși parțial din poziția inițială.
Inspectează garnitura pe întreaga lungime a ramei. Dacă observi porțiuni deteriorate sau dacă aceasta nu mai asigură contactul corespunzător între cercevea și toc, poate fi necesară înlocuirea ei.
Problema poate fi însă și la mecanismul de închidere. O feronerie dereglată poate face ca cerceveaua să nu mai fie presată suficient pe garnitură.
Testul cu o foaie de hârtie
Un test simplu poate fi făcut chiar acasă, fără unelte speciale.
Pune o foaie de hârtie între cercevea și toc, apoi închide complet fereastra. Încearcă să tragi foaia.
Dacă aceasta opune rezistență, înseamnă că există o presiune mai mare în zona respectivă. Dacă foaia iese foarte ușor, merită să verifici mai atent etanșarea.
Testul trebuie repetat în mai multe puncte ale ferestrei. O fereastră poate etanșa bine într-o anumită zonă și mai slab în alta.
Este important de precizat că testul cu hârtia este doar orientativ și nu poate identifica singur cauza unei eventuale pierderi de căldură.
Condensul dintre foile de sticlă poate indica o problemă
Nu orice condens înseamnă că geamul termopan este defect.
Condensul format pe suprafața interioară a geamului poate apărea atunci când umiditatea din locuință este ridicată, iar suprafața sticlei este rece.
O situație diferită apare atunci când umezeala sau aspectul de ceață se află între foile de sticlă ale geamului termoizolant. Acesta poate fi un indiciu că etanșarea unității de geam a cedat.
Efficient Windows Collaborative menționează condensul dintre panourile de sticlă drept un semn al cedării sigiliului unității termoizolante.
Într-un asemenea caz, simpla schimbare a garniturii exterioare sau reglarea feroneriei nu rezolvă problema dintre foile de sticlă. Geamul trebuie evaluat de un specialist și, în funcție de situație, poate fi necesară înlocuirea unității de sticlă termoizolantă.
Pierderile de căldură pot apărea și în jurul ferestrei
Un termopan poate fi în stare bună, dar locuința să piardă totuși căldură prin zona de montaj.
Verifică atent marginile tocului și urmărește dacă există fisuri, rosturi deteriorate sau materiale de etanșare desprinse. Aceste zone pot permite infiltrarea aerului rece.
Un alt indiciu este senzația că zona din jurul ferestrei este mult mai rece decât restul peretelui.
Totuși, o simplă verificare cu mâna nu poate identifica întotdeauna cauza exactă. Pentru punți termice sau infiltrații importante poate fi necesară o inspecție profesională, inclusiv cu echipamente speciale.
Atenție la „reglajul de iarnă” al termopanelor
Unul dintre cele mai răspândite sfaturi de pe internet este că toate geamurile termopan trebuie trecute toamna în „modul de iarnă”.
În realitate, nu toate sistemele de feronerie sunt proiectate astfel. De aceea, elementele de reglaj nu ar trebui modificate la întâmplare.
O presiune prea mare exercitată asupra garniturilor poate contribui în timp la uzura sau deformarea acestora.
Dacă fereastra agață, se închide greu, nu se închide corect sau permite pătrunderea aerului rece, este mai sigur să verifici instrucțiunile producătorului ori să apelezi la un specialist.
Ce trebuie verificat înainte de sezonul rece
Pentru a evita pierderile inutile de căldură, verifică înainte de venirea frigului:
garniturile ferestrelor;
modul în care se închid cercevelele;
eventualele infiltrații de aer;
rosturile dintre toc și perete;
fisurile din jurul ramei;
apariția condensului între foile de sticlă;
starea generală a feroneriei.
Dacă simți curent de aer în jurul unei ferestre complet închise, acesta este unul dintre cele mai clare semnale că merită identificată zona prin care aerul rece pătrunde în locuință.
O verificare făcută înainte de sezonul rece poate ajuta la depistarea din timp a problemelor de etanșare și la evitarea unor pierderi inutile de energie, potrivit sursei.