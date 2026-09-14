Cum verifici geamurile termopan înainte de iarnă. Semnul care îți arată că pierzi căldură

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 21:06

Odată cu scăderea temperaturilor, ferestrele pot deveni una dintre principalele zone prin care o locuință pierde căldură. Chiar dacă ai geamuri termopan, acestea nu izolează neapărat la fel de bine ca în momentul montării. Garniturile se pot uza, feroneria se poate deregla, iar etanșarea dintre fereastră și perete se poate deteriora în timp. Înainte de sezonul rece, câteva verificări simple te pot ajuta să descoperi dacă ferestrele permit infiltrarea aerului rece și dacă este nevoie de o intervenție.

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