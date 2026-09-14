Horoscopul zilei de marți, 15 septembrie 2026. Gelozii, frustrări și conversații delicate pentru mai multe zodii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 22:30

Ziua de marți, 15 septembrie, vine la pachet cu emoții intense și conversații delicate. Careul dintre Venus și Pluto poate scoate la suprafață gelozii, frustrări sau temeri mai vechi, iar zodiile sunt sfătuite să evite concluziile pripite și jocurile de putere. Influența astrală poate complica relațiile și poate amplifica nesiguranțele, însă problemele ascunse ies la iveală și pot fi rezolvate cu răbdare și sinceritate.

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