Speli rufele greșit și cheltuiești mai mulți bani. 7 greșeli care îți cresc factura fără să-ți dai seama

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 sept. 2026, 20:11

Modul în care folosim mașina de spălat și uscătorul poate avea un impact asupra consumului de apă, energie și detergent. De la alegerea temperaturii până la cantitatea de produse folosite, unele obiceiuri aparent banale pot duce la cheltuieli mai mari. Specialiștii în îngrijirea hainelor explică ce greșeli ar trebui evitate în ziua de spălat.

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