Speli rufele greșit și cheltuiești mai mulți bani. 7 greșeli care îți cresc factura fără să-ți dai seama

Modul în care folosim mașina de spălat și uscătorul poate avea un impact asupra consumului de apă, energie și detergent. De la alegerea temperaturii până la cantitatea de produse folosite, unele obiceiuri aparent banale pot duce la cheltuieli mai mari. Specialiștii în îngrijirea hainelor explică ce greșeli ar trebui evitate în ziua de spălat.
Factura la utilități nu depinde doar de aparatele mari din locuință. Și rutina de spălare a hainelor poate contribui la consumul de energie și apă, mai ales atunci când mașina de spălat sau uscătorul sunt folosite foarte des.
Potrivit specialiștilor citați de The Spruce, există mai multe metode prin care consumul poate fi redus fără ca hainele să fie spălate mai puțin eficient.
1. Folosești apă fierbinte la fiecare spălare
Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea constantă a temperaturilor ridicate, indiferent de tipul hainelor sau de cât de murdare sunt.
Anthony Sullivan explică faptul că multe dintre încărcăturile obișnuite pot fi spălate eficient și cu apă rece. Astfel, nu este necesară încălzirea unei cantități mari de apă la fiecare ciclu.
Temperatura ridicată poate avea, în plus, efecte nedorite asupra anumitor materiale. Hainele se pot micșora, culorile se pot estompa, iar în cazul unor articole există inclusiv riscul transferului de culoare.
Nichole J. Parker atrage atenția și asupra energiei consumate pentru încălzirea apei. Potrivit informațiilor citate de aceasta de la ENERGY STAR, alegerea apei reci în locul celei calde poate contribui semnificativ la reducerea consumului de energie.
2. Pornești mașina de spălat pentru prea puține haine
O altă greșeală care poate duce la risipă este folosirea mașinii de spălat pentru încărcături foarte mici.
Dacă aparatul este pornit frecvent pentru câteva articole, consumul se poate acumula de la un ciclu la altul. Parker explică faptul că mașina folosește energie de fiecare dată când este pusă în funcțiune.
Atunci când hainele permit acest lucru și încărcătura nu depășește capacitatea recomandată de producător, o organizare mai eficientă a spălărilor poate reduce numărul de cicluri.
3. Alegi programe prea lungi pentru haine puțin murdare
Nu toate hainele au nevoie de cicluri intensive. Folosirea unui program destinat rufelor foarte murdare pentru articole care necesită doar o spălare obișnuită poate însemna un consum inutil de apă și energie.
Anthony Sullivan recomandă alegerea programului în funcție de gradul real de murdărire al hainelor.
Un ciclu mai lung nu înseamnă automat că rufele vor fi mai curate. Important este ca programul ales să corespundă tipului de încărcătură și nivelului de murdărire.
4. Nu cureți filtrul uscătorului
Uscătorul de rufe poate deveni o sursă importantă de consum suplimentar dacă nu este întreținut corespunzător.
Nichole J. Parker recomandă curățarea regulată a filtrului de scame. Atunci când acesta se umple, circulația aerului poate fi afectată, iar aparatul poate avea nevoie de mai mult timp și energie pentru a usca hainele.
Un filtru și un sistem de evacuare curate favorizează circulația aerului și permit distribuirea mai eficientă a căldurii în timpul ciclului de uscare.
5. Folosești uscătorul pe un program setat strict după timp
Programele de uscare bazate exclusiv pe o durată prestabilită pot duce la consum inutil de energie.
Problema este simplă: dacă hainele se usucă înainte de finalul programului, aparatul poate continua să funcționeze până la expirarea timpului setat.
Atunci când uscătorul dispune de senzori de umiditate, programele automate reprezintă o variantă mai eficientă. Aparatul poate detecta nivelul de umezeală și poate opri ciclul atunci când hainele sunt uscate.
În funcție de aparat și de tipul hainelor, pot fi luate în calcul și programele „No Heat” sau „Fluff”, care funcționează la temperaturi mai scăzute.
O altă soluție simplă este uscarea naturală, atunci când condițiile permit acest lucru.
6. Pui prea mult detergent
Mai mult detergent nu înseamnă neapărat haine mai curate. Dimpotrivă, folosirea unei cantități mai mari decât cea recomandată poate duce la consumarea mai rapidă a produsului și, implicit, la cheltuieli suplimentare.
Anthony Sullivan recomandă respectarea indicațiilor de pe ambalaj și adaptarea cantității la dimensiunea încărcăturii și la nivelul de murdărire.
În acest fel, detergentul poate fi folosit mai eficient, fără a risipi produs.
7. Nu tratezi corect petele și ajungi să repeți spălarea
O pată care nu este îndepărtată corespunzător poate transforma o singură spălare în două sau chiar mai multe cicluri.
Sullivan atrage atenția asupra importanței alegerii produsului potrivit pentru tipul de pată sau pentru mirosul care trebuie eliminat.
Dacă hainele nu sunt curățate suficient din prima, acestea pot ajunge din nou în mașina de spălat. Fiecare ciclu suplimentar înseamnă consum de apă, energie și detergent.
Un produs adecvat pentru îndepărtarea petelor poate contribui, în anumite situații, la evitarea repetării întregului proces.
Cum poți reduce cheltuielile atunci când speli hainele
Pentru a evita risipa, câteva schimbări simple în rutina de spălare pot fi suficiente. Alege temperatura potrivită pentru fiecare încărcătură, nu porni mașina pentru cantități foarte mici de haine și evită programele intensive atunci când nu sunt necesare.
În cazul uscătorului, întreținerea filtrului este importantă, iar programele bazate pe senzori de umiditate pot evita funcționarea aparatului după ce hainele s-au uscat deja.
Și cantitatea de detergent contează. Respectarea instrucțiunilor producătorului poate preveni consumul excesiv, în timp ce tratarea corectă a petelor poate reduce numărul spălărilor repetate.
În acest fel, ziua de spălat poate deveni mai eficientă, iar consumul de apă, energie și produse pentru rufe poate fi mai bine controlat.