Sărbătoarea zilei, 4 septembrie: Sfântul Mucenic Vavila și Sfântul Proroc Moise. Cruce neagră în calendar

Pe 4 septembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei, și pe Sfântul Proroc Moise. Ziua este dedicată și altor sfinți, printre care Sfânta Ermiona, fiica Apostolului Filip, precum și mai mulți mucenici care au mărturisit credința creștină.
Sfântul Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei
Sfântul Mucenic Vavila a trăit în timpul împăratului Numerian și este cunoscut pentru curajul cu care și-a apărat credința creștină în fața autorităților vremii.
Potrivit tradiției, împăratul Numerian a mers la biserica în care slujea Sfântul Vavila, dorind să vadă cele ce se petreceau acolo. Episcopul i-a interzis însă să intre, motivând că împăratul nu era creștin.
Gestul Sfântului Vavila l-a înfuriat pe Numerian, care a considerat refuzul drept o insultă și l-a chemat pe episcop la palat. Acolo, i-a cerut să renunțe la credința creștină și să aducă jertfă zeilor.
Pentru că Sfântul Vavila a refuzat, împăratul a poruncit ca acesta să fie supus unor chinuri. În timpul persecuției, au fost aduși înaintea sa și trei copii, fii duhovnicești ai episcopului. Aceștia au fost, la rândul lor, condamnați la moarte pentru credința lor.
Sfântul Vavila i-a întărit pe copii în fața suferinței și a rămas alături de ei până la sfârșit. După uciderea celor trei, a fost omorât și Sfântul Mucenic Vavila, devenind mărturisitor al credinței creștine.
Sfântul Proroc Moise, pomenit pe 4 septembrie
Tot pe 4 septembrie este cinstit Sfântul Proroc Moise, una dintre marile personalități ale Vechiului Testament.
Potrivit tradiției biblice, Moise s-a născut într-o perioadă în care faraonul poruncise uciderea pruncilor de parte bărbătească din poporul evreu. Mama sa a reușit să îl ascundă timp de trei luni, iar apoi, pentru a-i salva viața, l-a așezat într-un coș de papură și l-a pus pe Nil.
Pruncul a fost găsit de fiica faraonului, care l-a luat și l-a crescut ca pe propriul copil. Salvarea lui Moise este privită în tradiția creștină drept o lucrare a proniei dumnezeiești, întrucât Dumnezeu îl alesese pentru o misiune importantă: eliberarea poporului lui Israel din robia egipteană și călăuzirea acestuia către Țara Făgăduinței.
Moise avea să devină unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament și figura centrală a ieșirii israeliților din Egipt.
Ce sfinți mai sunt pomeniți pe 4 septembrie
În această zi, calendarul ortodox îi mai pomenește pe:
Sfântul Vavila, dascălul din Antiohia, împreună cu cei 84 de copii;
Sfinții Teotim și Teodul;
Sfântul Proroc Moise;
Sfânta Muceniță Ermiona, fiica Apostolului Filip;
Sfinții Mucenici Chentirion, Ochean, Teodor, Amian și Iulian;
Sfinții Mucenici Ermiona și frații săi: Haritina, Eutihia, Petronie, Zarvil, Tatuil și Veveea.
Ce sfânt este pomenit pe 5 septembrie
Mâine, 5 septembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul.
Ziua de pomenire a acestuia este un nou prilej pentru credincioși de a rememora viețile și mărturisirea sfinților cinstiți de Biserică.
Sarbatoarea zilei de 22 august 2024. Mari sfinți, pomeniți în calendarul creștin. Ce trebuie să știe credincioșii
sursa: crestinortodox.ro