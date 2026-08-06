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Scufundarea barjelor pe Dunăre, amânată din nou. Căpitanul operațiunii:”Nu o putem face în condiții de siguranță”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 18:57

Operațiunea de scufundare a celor patru barje pe brațul Bala al Dunării, menită să contribuie la creșterea nivelului apei în zona centralei nucleare de la Cernavodă, a fost amânată pentru a doua oară, din cauza condițiilor hidrologice dificile și a curenților puternici din zonă.

Potrivit reprezentanților Administrației Naționale „Apele Române”, intervenția a început, joi după-amiază, însă căpitanul navei implicate în operațiune a decis oprirea acesteia, considerând că manevrele nu se pot desfășura în condiții de siguranță.

Curenții puternici de pe brațul Bala au blocat intervenția

Potrivit Realitatea PLUS, principala problemă este reprezentată de viteza și intensitatea curenților din zona brațului Bala și a Dunării Vechi, care fac dificilă poziționarea și scufundarea controlată a barjelor.

Autoritățile urmează să reevalueze situația și să încerce reluarea operațiunii vineri dimineață, însă fără o garanție că aceasta va putea fi finalizată. Decizia depinde de evoluția condițiilor din teren și de evaluările experților privind siguranța intervenției.

Inițial, două dintre cele patru barje urmau să fie scufundate, joi după-amiază, iar celelalte două în cursul zilei de vineri. Măsura are ca scop creșterea nivelului Dunării în zona prizei de apă a centralei nucleare de la Cernavodă, afectată de scăderea continuă a debitului fluviului.

Nivelul Dunării scade, iar autoritățile monitorizează funcționarea Reactorului 2

Situația de la Cernavodă este urmărită atent de autorități, după ce scăderea nivelului Dunării a ridicat semne de întrebare privind capacitatea de răcire a unității 2 a centralei nucleare.

În cazul în care nivelul apei continuă să scadă, există riscul ca reactorul să fie oprit pentru protejarea echipamentelor și pentru respectarea procedurilor de siguranță.

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