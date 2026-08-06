Scufundarea barjelor pe Dunăre, amânată din nou. Căpitanul operațiunii:”Nu o putem face în condiții de siguranță”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 18:57

Operațiunea de scufundare a celor patru barje pe brațul Bala al Dunării, menită să contribuie la creșterea nivelului apei în zona centralei nucleare de la Cernavodă, a fost amânată pentru a doua oară, din cauza condițiilor hidrologice dificile și a curenților puternici din zonă.

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