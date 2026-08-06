Omul care a gestionat pandemia de COVID-19, declarat vinovat de o comisie a Senatului SUA

Publicat 6 aug. 2026, 18:54 Sursă Agerpres

O comisie a Senatului SUA l-a declarat joi prin vot pe dr. Anthony Fauci vinovat de ultraj împotriva Congresului, după ce fostul șef al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID) a refuzat să răspundă la întrebări despre modul în care a gestionat epidemia de COVID-19, transmite Reuters.

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